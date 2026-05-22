"อนุทิน" ถึงฝรั่งเศส เริ่มภารกิจแรก หารือ ผอ.ทบวงการพลังงาน-คุย ผอ.ใหญ่ยูเนสโก ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยบนเวทีโลก

นายกฯ และคณะ เดินทางถึงกรุงปารีสแล้ว พร้อมเริ่มภารกิจแรกทันที เตรียมหารือ ผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ และ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก สนับสนุนความมั่นคงทางพลังงาน ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569) เวลา 07.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศส ซึ่งช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ออร์ลี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) เพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกัน ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569
นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมพบปะชุมชนไทย ณ วัดพุทธนานาชาติ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศส ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร การรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน และธุรกิจร้านอาหาร
3. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
4. วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569
ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน เครื่องมือแพทย์/ออปติคส์ การบินและอวกาศ
ในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ โดยนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ พร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส (Palais de l’Elysée)
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 และจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569