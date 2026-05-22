เอาจริง! “โสภณ” สั่งตรวจฉี่ตำรวจรัฐสภา เจอม่วง 1 รายส่งบำบัด ย้ำต้องสร้างองค์กรสีขาว โปร่งใส-น่าเกรงขาม

“ประธานโสภณ” มอบนโยบายบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัยรัฐสภา ย้ำต้องทำตัวน่าเกรงขาม สร้างองค์กรสีขาว พร้อมมอบนโยบายเข้มตื่นตัวรับมือวิกฤตโลก ชูโปร่งใส ไม่ซุกปัญหาใต้พรม เชิญ ปปส.ตรวจ “ตำรวจสภา-จนท.ยานพาหนะ” ผลเจอฉี่ม่วง 1 คน ส่งบำบัดต่อไป
วันที่ 22 พ.ค.69 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะ สำนักการคลัง และสำนักงบประมาณว่า บุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะตำรวจรัฐสภา จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งภาวะสงคราม วิกฤตพลังงาน และความไม่สงบต่าง ๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยต้องตื่นตัว ระมัดระวัง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรม และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม โดยสภาฯ พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตและจิตใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทำงานอย่างมีความสุข
นายโสภณ กล่าวว่า ในมุมมองของตนเอง ข้าราชการรัฐสภาเหมือนเป็นลูกจ้างพนักงานช่วยเหลือการประชุม ทั้งที่ข้าราชการรัฐสภามีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่แพ้ข้าราชการส่วนอื่น เช่น อัยการ ทั้งนี้ในปัจจุบันสภาฯ กำลังพัฒนา และเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงสร้างอาคารรัฐสภาส่วนใดที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะที่ประชุมสภาขอให้พัฒนาต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
นายโสภณ กล่าวอีกว่า การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภานัดแรก ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบข้าราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อให้ข้าราชการทำงานอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความสุข ฐานะประธานรัฐสภา จะพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่ และส่งเสริมคนที่มีความรู้ความสามารถให้เติบโตในหน้าที่ได้
นายโสภณ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องดูแลทั้งตัวอาคารรัฐสภา และบุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่ในอาคารรัฐสภา ส่วนข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจ ทำให้มีควาน่าเชื่อถือ โดยต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอ อย่าให้เกิดเหตุวัวหายแล้วล้อมคอก ดังนั้นต้องพร้อมในทุกสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ที่ตนเคยเจอตั้งแต่เป็น สส.จนถึงทุกวันนี้ เมื่อประธานสภาเชิญ สส.ออกจากห้องประชุม ไม่มีตำรวจสภาคนไหนกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้ง ดังนั้นตำรวจสภา จึงต้องทำตัวให้น่าเกรงขาม และต้องเป็นสภาตัวอย่างไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องของยาเสพติดด้วย
นายโสภณ กล่าวว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในรัฐสภา ได้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เพื่อดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของตำรวจรัฐสภาทุกนาย และมีแนวทางผลักดันให้ตำรวจรัฐสภาได้รับการฝึกสมรรถภาพเช่นเดียวกับตำรวจทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งสถานที่และบุคคล
นอกจากนี้ ยังเตรียมคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดตั้งกองเกียรติยศ สำหรับใช้ในการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศที่เดินทางเยือนรัฐสภาไทย โดยในเร็ว ๆ นี้ เตรียมให้การต้อนรับ พลเอกพิเศษ โต เลิม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่จะเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของประธานรัฐสภา
นายโสภณ กล่าวว่า การดำเนินการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ภายในองค์กร และตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยต้องเริ่มต้นจากองค์กรหลักของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐสภาสีขาว ปลอดยาเสพติด และต้องการสร้างความโปร่งใสในการทำงานไม่ซุกขยะไว้ใต้พรม รวมทั้งพัฒนาด้านจิตใจให้แก่บุคลากรรัฐสภา ผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า จากที่ได้เชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมาตรวจหาสารเสพติดเพื่อยืนยันว่ารัฐสภาดำเนินการเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ล่าสุด ผลตรวจปัสสาวะของตำรวจรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐสภาพบปัสสาวะเป็นสีม่วง 1 คน โดยนำไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไป