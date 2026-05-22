รัฐบาลเดินหน้า Amazing Thailand Grand Sale ดันสินค้าแบรนด์ไทย กระตุ้นยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลางปี

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 ดันสินค้าแบรนด์ไทย กระตุ้นยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลางปี ช่วง มิ.ย - ส.ค 69 เผยปี 68 สร้างรายได้กว่า 700 ล้านบาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าเตรียมความพร้อมร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 100 ราย สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2569 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกลที่เติบโตดี
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า จากสถิติปี 2566-2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายด้านช้อปปิ้งและของที่ระลึกอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 15-20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจากค่าที่พักและค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยตลาดหลักที่มีกำลังซื้อสูงสุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี และฮ่องกง ตามลำดับ รัฐบาล โดย ททท. จึงได้เตรียมจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 พร้อมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วง Green Season โดยมีพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต และสงขลา (หาดใหญ่) เพื่อเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายและตอบโจทย์แคมเปญ Unforgettable Experience ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการผลักดันเสน่ห์ไทยผ่านสินค้าแบรนด์ไทยและสนับสนุนนักออกแบบไทย ครอบคลุมสินค้าแฟชั่น งานคราฟต์ เครื่องประดับ และสินค้ารักษ์โลกจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อมอบประสบการณ์การชอปปิงรูปแบบใหม่ด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้
“จากข้อมูลผลการดำเนินโครงการ Amazing Thailand Grand Sale ปี 2568 พบว่ามีรายได้หมุนเวียนระหว่างดำเนินโครงการฯ กว่า 700 ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 92.92 และมีความต้องการบอกต่อถึงกิจกรรมโครงการฯ ร้อยละ 98.67 ขณะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร่วมโครงการฯ 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย” นางสาวพลอยทะเล ระบุ
รัฐบาลเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมนำเสนอโปรโมชัน สิทธิพิเศษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ โดยโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 ในปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @thailandgrandsale