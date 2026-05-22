“โสภณ” รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.กู้เงิน ก่อนบรรจุญัตติ ปชน.ชงตั้ง กมธ.ติดตามการใช้เงิน

“โสภณ” รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด พ.ร.ก.กู้เงินก่อน ถึงบรรจุญัตติ ปชน. เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้เงิน แจงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงิน คาดบรรจุวาระถก รธน.
วันนี้ ( 22 พ.ค.69) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบตาม พ.ร.บ.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทว่า พ.ร.ก. ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน 60 วัน
” ขั้นตอนที่เราฝ่ายนิติบัญญัติ เราว่าเราจะได้พิจารณาเมื่อศาลส่งผลกลับมาจะเป็นอย่างไร รอฟังศาลก่อน“
เมื่อถามว่าหมายถึงการตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะตั้งได้ใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่าอาจจะมีคนแย้ง ว่าเค้าดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยเห็นว่าหากศาลมีคำชี้ขาดว่าไม่ยก ก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าไม่ยกก็ตกไปกรรมาธิการชุดนี้
”เราฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่ได้เร่งด่วน เดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไร มีแต่ขบวนการยังไม่ได้ใช้เงิน การเร่งที่จะจะดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี ในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้อง แต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสม ไม่ขัดข้องหรอก แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่สมาชิก ไม่ใช่อำนาจของตนอยู่ที่สภา ว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเอง“ นายโสภณกล่าว
นายโสภณ กล่าวถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หลังจากที่พรรคภูมิใจไทย ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว ว่าเท่าที่รับทราบยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้