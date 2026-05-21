“ศุภมาส” มอบ “ประเดิมชัย” จับตา สคบ. เรียก Volvo ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไหม้ขณะชาร์จ เปลี่ยนรถใหม่-เปลี่ยนแบต แต่ไม่รับซื้อคืน

วันนี้ (21 พ.ค.)ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 โดย สคบ. ได้เรียกบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง โดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วย
นายประเดิมชัย เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 โดยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน 2 กรณี บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ ซึ่งมีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจา ส่วนกรณีรถคันอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่อง โดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ 90 และเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณร้อยละ 10 บริษัทฯ ยืนยันว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้ว ระหว่างรอการแก้ไข บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ 70 พร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาท และจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิม ทั้งนี้ แบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน 800 ชุด มาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และเริ่มดำเนินการเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ โดยมีศูนย์บริการและช่างผู้เชี่ยวชาญ 15 แห่ง รองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ 22 คัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืน ส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์ บริษัทฯ ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อน
“เสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคยังไม่พอใจในมาตรการเยียวยา มองว่าการที่ตัดสินใจซื้อ เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลายกรณี ก็เริ่มไม่มั้นใจต่อความปลอดภัยและมาตรฐาน โดยผู้บริโภคบางส่วนมีความประสงค์อยากส่งคืนรถ จึงมีข้อเสนอให้บริษัทรับซื้อคืน ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภค ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีฯ ศุภมาส กำชับมาว่าเราจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติ ผมจึงได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ ต้องไม่ทิ้งในทางอาญา ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการโฆษณา ซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึง จึงมอบหมายให้ สคบ. ไปเร่งพิจารณา เพราะบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ หากเข้าองค์ประกอบคดีทางอาญา ทางบริษัทฯ จะมีทั้งโทษทั้งจำและปรับ” นายประเดิมชัย กล่าว
ในระหว่างการหารือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์รถยนต์รุ่น Volvo XC60 เกิดเหตุเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถไฮบริด (PHEV) สคบ. จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วน
ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว สามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ