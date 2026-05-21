“เชน” นำ อว.ลุยจันทบุรี ดันวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีขั้นสูง พลิกโฉมทุเรียน ปั้นเมืองหลวงผลไม้นวัตกรรมสู่เวทีโลก

“ยศชนัน” นำทีม อว. ลุยจันทบุรี ดันวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีขั้นสูง พลิกโฉมทุเรียนไทย ชูตรวจคุณภาพแม่นยำ-เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งปั้นเมืองหลวงผลไม้นวัตกรรมสู่เวทีโลก
วันนี้ (21 พ.ค.) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ อว. นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ นายฉัตริน จันทร์หอม เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อการส่งออก การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการแปรรูปทุเรียน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายชณาดลย์ สัตธณภัทร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี และ บริษัท เอมไทยฟรุ๊ต จำกัด ณ บริษัท เอมไทยฟรุ๊ต จำกัด และห้องเย็นเกาฟง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ว่า ทุเรียนไม่ใช่แค่ผลไม้เศรษฐกิจธรรมดา แต่คือ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ที่แฝงไว้ด้วยโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การได้มาดูวงจรของทุเรียนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่การบริหารจัดการสายพันธุ์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูง ทำให้มั่นใจว่าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องในห้องแล็บอีกต่อไป แต่อยู่ในสวนของพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง
เป้าหมายสำคัญของกระทรวง อว. จากนี้ คือ การสนับสนุนให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง โดยใช้ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของผลไม้ไทยเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนา โดย ศ.ดร.ยศชนัน ได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จและแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่สำคัญ ดังนี้
ยกระดับล้งยุคใหม่ด้วย AI - ภาคเอกชนไทยได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยตรวจสอบความสุกและคัดแยกกลุ่มน้ำหนักทุเรียนได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งมีโรงงานแปรรูปมาตรฐานสากล ทั้งระบบ Freeze-Dried และการทอดระบบสุญญากาศ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการส่งออก - การใช้รังสีเอ็กซ์ (X-ray) ในปริมาณที่ปลอดภัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ชะลอความสุก และกำจัดศัตรูพืชกักกัน ทำให้ผลไม้ไทยผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดของสหรัฐอเมริกาหรือจีนได้ง่ายขึ้น รวมถึงความสำเร็จในการใช้รังสีแกมมาทำหมันแมลงวันผลไม้ นำร่องในจันทบุรีมากว่า 20 ปี ช่วยลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนให้เกษตรกร
นวัตกรรมตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายเนื้อ - การใช้คลื่นความถี่ตรวจสอบทุเรียนอ่อน-แก่ คำนวณน้ำหนักเนื้อและความชื้นได้อย่างแม่นยำ ยกระดับจากการใช้ “ไม้เคาะ” สู่มาตรฐานวิทยาศาสตร์ที่สากลยอมรับ และกำลังต่อยอดไปสู่ผลไม้ชนิดอื่น ควบคู่กับงานวิจัยเชิงรุกเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุเรียน
สร้างเม็ดเงินใหม่ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถสกัดเซลลูโลสและเส้นใยคุณภาพสูงจาก “เปลือกทุเรียน” ที่เคยเป็นขยะเหลือทิ้ง พัฒนาเป็นเยื่อกระดาษเกรดพรีเมียม บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และแผ่นวัสดุคอมโพสิตสำหรับเฟอร์นิเจอร์อีโค่ ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์ได้อย่างดีเยี่ยม
การแปรรูปขั้นสูง - ต่อยอดเนื้อทุเรียนสู่นวัตกรรมเครื่องดื่ม ทั้งน้ำทุเรียนพร้อมดื่ม และทุเรียนผงชงดื่ม ที่ยังคงกลิ่นรสเป็นเอกลักษณ์และมีรสชาติที่นุ่มนวลลงตัว
“วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมองเห็นโอกาสอย่างชัดเจน การนำวิทยาศาสตร์เข้ามาผนวกกับต้นทุนทรัพยากรที่เรามี จะไม่เพียงแค่ทำให้ทุเรียนมีมูลค่าสูงขึ้น แต่จะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกร และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้นวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ระบุว่า จันทบุรีมีผลผลิตผลไม้มากกว่า 800,000 ตันต่อปี และเป็นศูนย์กลางรวบรวม-กระจายสินค้าผลไม้สำคัญของประเทศ การนำเทคโนโลยีมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต คัดแยก แปรรูป ไปจนถึงการขนส่ง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ คณะของกระทรวง อว. ยังได้เยี่ยมชม “ห้องเย็นเกาฟง” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปและแช่แข็งทุเรียนด้วยเทคโนโลยีไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) เพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติของสินค้า พร้อมระบบจัดเก็บและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการขยายตัวของตลาดผลไม้ไทยในเวทีโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ