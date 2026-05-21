"อนุทิน" บูรณาการภาครัฐชูเป้า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล”

นายกฯปิดงานทำเนียบ บูรณาการภาครัฐ เป้าหมาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” เพื่อประชาชน
วันที่ (21 พฤษภาคม 2569) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับฟังการนำเสนอสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อหาแนวทาง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด และพิชิตอันธพาล” ให้กับประชาชน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันตลอดทั้งวัน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและภัยคุกคามในหลายมิติ ทั้งการปราบปรามยาเสพติด การจัดการกลุ่มทุนต่างชาติและธุรกิจนอมินี การสกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตลอดจนการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมข้ามชาติ
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจสีเทา รวมถึงการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด พร้อมยกระดับการทำงานด้านข่าวกรองและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงนิยามของ “ผู้มีอิทธิพล” ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นบุคคลไม่ดีเสมอไป เพราะผู้มีอิทธิพลสามารถใช้บทบาทในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนได้ แต่กลุ่มที่ต้องจัดการอย่างจริงจังคือ “กลุ่มอันธพาล” ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและประเทศชาติ เราต้องไม่ให้คนเหล่านี้มีที่ยืน
พร้อมย้ำว่าการทำงานร่วมกันต้องอาศัย “ความไว้เนื้อเชื่อใจ” ระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐให้เชื่อมโยงเป็นแพลตฟอร์มเดียว เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของประเทศและรองรับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD
ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรีย้ำว่า เป้าหมายสำคัญของทุกหน่วยงานคือการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด และพิชิตอันธพาล” เพื่อสร้างความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการทำงานอย่างบูรณาการ