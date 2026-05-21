วิปวุฒิฯลุยทันที พิจารณาร่างกม.ค้างท่อ 12 ฉบับ เร่งขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติอย่างเป็นระบบ

เริ่มทันที ! วิปวุฒิสภา ประกาศ เดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายค้างท่อ 12 ฉบับ เร่งขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดความล่าช้า
วันนี้ (21พ.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมวิปวุฒิสภา ซึ่งมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ว่า ภายหลังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ จำนวน 34 ฉบับ วุฒิสภาจึงเตรียมเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในชั้นวุฒิสภา จำนวน 12 ฉบับ เพื่อไม่ให้กระบวนการนิติบัญญัติเกิดความล่าช้า
สำหรับร่างกฎหมายทั้ง 12 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มแรก เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว และบรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สอง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ร่าง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และร่าง พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม
กลุ่มที่สอง เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข และร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนกลุ่มที่สาม เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่บรรจุระเบียบวาระแล้ว รอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการพิจารณาจะเริ่มนับใหม่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 โดยร่าง พ.ร.บ.ทั่วไป ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในทั้งสองกรณีสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วันในกรณีพิเศษ
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2569 จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระที่หนึ่ง จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต่อไป