"โสภณ" นำตรวจรัฐสภา แจงภาพน้ำขัง-ขยะลอย เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดหลังฝนตกหนัก

สาเหตุเกิดจากน้ำขัง! "ประธานโสภณ" นำทีมตรวจรัฐสภา แจงภาพน้ำขัง-ขยะลอย เป็นขั้นตอนการทำความสะอาด หลังฝนตกหนัก
วันที่ (21 พ.ค.69) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ห้องเก็บขยะ ชั้น B1 อาคารรัฐสภา หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำขัง และมีขยะลอยขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว จนมีภาพเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
นายโสภณ ได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ของรัฐสภา และได้รับรายงานว่า ภาพน้ำจำนวนมากไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมภายในอาคารแต่อย่างใด แต่เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังรวบรวมน้ำและเก็บขยะ ซึ่งตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็น จึงเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดเพิ่มเติมจนพื้นที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ประธานรัฐสภากล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง และเพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไร และทำไมจึงเกิดภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากเมื่อคืนที่ผ่านมีฝนตกหนัก น้ำฝนไหลลงมารวมในพื้นที่ราบ เกิดทำให้ระบายไม่ทัน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเรื่องขยะอุดตันและตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสม เพื่อรองรับน้ำฝน