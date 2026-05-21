สธ.ฟังความเห็น"ร่าง กม.ระเบียบขรก.ฯ"บังคับใช้สายงานวิชาชีพ-สนับสนุน"แก้เหลื่อมล้ำ ตั้ง"บอร์ดขรก.สธ."แยกจาก สนง. กพ.

สธ. เปิดฟังความเห็น บุคลากร-ปชช.ทั่วไป ต่อ "ร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. .." ถึง 15 มิ.ย.นี้ ตั้งคำถาม เห็นด้วยหรือไม่? บังคับใช้กับ "ขรก.สายงานวิชาชีพ-สายสนับสนุน" จัดตั้ง "บอร์ดข้าราชการ สธ."(ก.สธ.) แยกบริหารงานบุคคล สธ. ออกจาก "สํานักงาน กพ." มีหน้าที่วางนโยบาย-กําหนดหลักเกณฑ์บริหารบุคคล งานเฉพาะทาง สธ. หลังมีความหลากหลายกับลักษณะวิชาชีพ เชื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้มี "สำนักงานฯ" รองรับ "ก.สธ." มีเลขาธิการฯนั่งหัวหน้าฯ มีอำนาจกําหนดสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เลื่อนตําแหน่ง แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ให้ความก้าวหน้า พร้อมรับร้องทุกข์ของคน สธ. อย่างเป็นธรรม
วันนี้ (21 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. .....
กำหนดเป้าหมาย ให้ข้าราชการในสังกัด สธ. บุคลากรอื่นในสังกัด สธ. ประชาชน หน่วยงาน ของรัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ สธ. แสดงความเห็น ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 2569 - 15 มิ.ย. 2569
โดย ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีความประสงค์ให้มีการบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเข้าใจบริบทการปฏิบัติงานของ สธ. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และอิสระในการบริหารจัดการกําลังคนที่สอดคล้องเหมาะสม
มีความเป็นเอกภาพในการบริหารงานบุคคลที่มีความหลากหลายวิชาชีพ และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร ความก้าวหน้า ความเหลื่อมล้ำของวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการ และเพื่อยกระดับ กฎเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานของ สธ.
ขณะที่มีเหตุผลความจําเป็น ว่าด้วยการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกําหนดโทษอาญา รวมทั้ง หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยที่การบริหารงานบุคคลของ สธ. ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีความ หลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากําหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ สธ.จําเป็นต้องมีคณะกรรมการข้าราชการ สธ.
"ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบอนุญาต โทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ"
สำหรับการรับฟังความนี้ เห็นมีคำถาม ได้แก่ เห็นด้วยหรือไม่ ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ สธ. พื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการสาธารณสุขให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพ และสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
"โดยแยกการบริหารงานบุคคลของ สธ. ออกจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)"
เห็นด้วยหรือไม่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ สธ. พ.ศ. .... จะใช้บังคับกับข้าราชการสาธารณสุขทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานสนับสนุน
เห็นด้วยหรือไม่ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการ สธ.(ก.สธ.) เพื่อทําหน้าที่วางนโยบายและกําหนดหลักเกณฑ์การบริหาร บุคคลให้สอดคล้องกับลักษณะงานเฉพาะทางด้าน สธ.ที่มีความหลากหลาย
และต้องการความคล่องตัวสูงและให้มีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ สธ. เพื่อรองรับการดําเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการ สธ. (ก.สธ.) โดยมีเลขาธิการ ก.สธ. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
เห็นด้วยหรือไม่ ให้มีการกําหนดสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และหลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งที่เหมาะสมกับบริบท การปฏิบัติงานของ สธ. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ความก้าวหน้า ความเหลื่อมล้ำ ของวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานสนับสนุน
เห็นด้วยหรือไม่ ให้มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
มีรายงานว่า เบื้องต้น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ออกมาเห็นด้วยกับการเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ดังกล่าว จากบริบทของกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายวิชาชีพมากกว่า 60 สายงาน
แบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพ (ด่านหน้า/สหวิชาชีพ) ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ และ กลุ่มสายสนับสนุน (สายงานทั่วไป/Back Office)
ซึ่งในปัจจุบันมีความแตกต่าง และความเหลื่อมล้ำกันมากทั้งในเรื่องค่าตอบแทน การเข้าสู่ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่ยังไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ต้องเป็นลูกจ้างรอกันหลายปี
นักสาธารณสุขที่มีวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ไม่สามารถเติบโตในสายวิชาชีพของตนเองได้
ทั้งที่บางแห่งรับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่หลักหมื่น ต่างๆ เหล่านี้เป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นมานานที่ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขหลายยุคหลายสมัยไม่สามารถแก้ไขได้
หากเกิด ก.สธ.ขึ้น เหมือนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กค.) จะทำให้การบริหารบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสามารถทำให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจด้านสุขภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารบุคลากร สร้างความเป็นธรรม และความก้าวหน้าในทุกสาขาวิชาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
"บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบสุขภาพของไทยมีความเข้มแข็ง และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานต่อไป"