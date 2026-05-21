กมธ.กีฬาเตือนรัฐอย่าใช้งบ 1.7 พันล้านซื้อสิทธิยิงสดบอลโลก หวั่นซ้ำรอยปี 2022 แนะเอกชนลงทุน-ต่อรองราคาเอง

กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เตือนรัฐบาลทบทวนงบ 1.7 พันล้านบาท ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2028 หวั่นซ้ำรอยจอดำปี 2022 ชี้แข่งช่วงตี 3 ถึง 9 โมงเช้า หาสปอนเซอร์ยาก ซัดสูตรคิดราคาอิงเรตติ้งคนดูเป็นเรื่องตลก แนะเอกชนลงทุนเอง พร้อมเร่งต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ ลดภาระภาษีประชาชนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
วันนี้(21 พ.ค.) นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองประธานกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2028 ซึ่งจากข้อกังวลของหลายฝ่ายว่าการถ่ายทอดสดจะมีปัญหาเหมือนอดีตปี 2022 หรือไม่ ที่ปรากฏปัญหาจอดำจนทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินกองทุนเข้าไปดูแลทาง โดยกมธ.กีฬาเห็นว่าระยะเวลาจากนี้ไปที่จะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกระหว่างวันที่ 11 มิถุนายนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม มีข้อสงสัยหลายเรื่องที่อยากจะเร่งรัดให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีที่มีความหวังดีต่อประชาชนให้คิดทบทวนและสิ่งต่างๆ
1.เวลาแข่งขันหรือ Time Zone ในการถ่ายทอดการแข่งขันให้ประชาชนคนไทยได้รับชม ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งมีเวลาต่างจากประเทศไทยอย่างมาก การถ่ายทอดสดจะอยู่ในช่วงเวลา03.00 น. ถึง 09.00 น. ซึ่งเป็นเรื่องยากที่สปอนเซอร์หรือประชาชนจะตื่นขึ้นมาดู จึงหาสปอนเซอร์ในการหามาสนับสนุนในเรื่องของเงินสำหรับค่าลิขสิทธิ์ได้ยากมาก
2.ค่าลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ จากที่ทราบข่าวว่าประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่เพียงเท่านั้น โดยค่าลิขสิทธิ์เป็นเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งมาจากภาษีประชาชนและอีก 1,000 ล้านบาท มาจากค่าเทคนิคการถ่ายทอด โดยเบ็ดเสร็จเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท ที่สำคัญกสทช. มีมติถอดMUST HAVE หรือการเข้าถึงของคนไทยในการดูการแข่งขันฟุตบอลโลกออกในปี 67 ซึ่งหมายถึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนมาสนับสนุน
ดังนั้นเพื่อให้เงินเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดของการถ่ายทอดสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดค่าลิขสิทธิ์ จึงอยากให้รัฐบาลมีการพูดคุยทบทวน เช่นที่ประเทศจีนมีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงเหลือ 20% ประมาณ 2,000 ล้านบาท หากเทียบกับประเทศไทย คิดอัตราส่วนเดียวกันเหลือประมาณ 300 กว่าล้านบาท
ซึ่งในการประชุมกมธ.กีฬาวันที่ 27 พ.ค. จะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาสอบถามถึงความคืบหน้าถึงเงินงบประมาณที่ต้องเสียไป 1,700 ล้านบาทว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคิดเช่นไร คาดว่าจะมีการทราบความคืบหน้าเพราะเหลือเวลาอีกเพียง 20 วัน
“เราขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาล แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือขณะนี้เราอยู่ในยุควิกฤตของเงินงบประมาณ จึงอยากให้ทบทวนหาแนวทางที่ดีที่สุด เช่นต่อรองเจรจาให้ลดค่าลิขสิทธิ์ให้มากที่สุด และอยากให้ใช้เงินของรัฐบาลน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ช่วงวิกฤตครั้งนี้เกิดปัญหากับประชาชน และหากการตัดสินของรัฐบาลจะเป็นเช่นใด กมธ.กีฬาฯ ก็พร้อม และเชื่อว่าประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเราอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมาก
เมื่อถามว่ากมธ.กีฬาฯต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาทำการถ่ายทอดสดใช่หรือไม่ นายวัชรพลกล่าวว่าเราเห็นว่าควรให้ภาคเอกชนเข้ามาทำเอง และรัฐบาลต้องเจรจาเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเอาสูตรไหนมาคิด เพราะเท่าที่ทราบประเทศไทยคิดตัวเลขอยู่ที่ 1,700 ล้านบาท เพราะเอาเรตติ้งมาจากค่านิยมของคนในประเทศ หากประเทศไหนประชาชนชอบดูการแข่งฟุตบอลมากก็จะคิดเรตติ้งสูงซึ่งเป็นเรื่องตลก แต่ที่เขายอมลดให้กับประเทศประเทศจีนและอินเดียเพราะจำนวนประชากรมาก จึงกลัวเสียการตลาด ดังนั้นตอนเชื่อมั่นว่าหลายประเทศเองก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ เพราะอยู่ในยุคของปัญหาน้ำมันราคาแพง และเชื่อมั่นว่าทางสมาคมฟุตบอลโลกคงจะมีการดำเนินการต่อรองและรัฐบาลจะต่อรองได้