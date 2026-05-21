รัฐบาลลุยกวาดล้างเครื่องสำอางเถื่อนฉีดร่างกาย ยึดของกลางกว่า 3.5 หมื่นชิ้น มูลค่า 22 ล้าน เตือนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

รัฐบาลเดินหน้าทลายแหล่งผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสำอางที่นำไปใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย ตรวจยึดของกลาง 35,645 ชิ้น มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสำอาง แต่นำไปใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย พร้อมตรวจยึดของกลางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยาไม่มีทะเบียน เครื่องมือแพทย์ ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.4 บก.ปคบ) ร่วมลงพื้นที่เข้าตรวจค้น 3 จุด สามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน 20,596 ชิ้น ยาไม่มีทะเบียน จำนวน 217 ชิ้น เครื่องมือแพทย์ จำนวน 240 ชิ้น รวมถึงฉลากและแผ่นพับโฆษณา จำนวน 14,592 ชิ้น รวมจำนวน 35,645 ชิ้น มูลค่ากว่า 22,00,000 บาท
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ พบผู้กระทำผิดใช้ช่องทาง “จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง” แทนการขึ้นทะเบียนยา เนื่องจากกระบวนการอนุญาตง่ายกว่า แล้วนำไปโฆษณาและจำหน่ายให้คลินิกเสริมความงาม โดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือวิตามินผิวสำหรับฉีด การนำไปใช้ผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์เช่นนี้ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย ขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายถือเป็นผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงสูง ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและประเมินด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลจาก อย. อย่างเข้มงวด ไม่สามารถอ้างเพียงว่า “ผ่าน อย.” ได้ เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีระดับการอนุญาตแตกต่างกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง แม้จะมีเลขจดแจ้งก็ห้ามนำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือผลักดันเข้าสู่ชั้นผิวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยาและฟิลเลอร์ที่ใช้ในคลินิกเสริมความงาม โรงพยาบาล จะต้องเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น ก่อนใช้ให้ตรวจสอบการอนุญาตของผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือแอป “หมอพร้อม”
รัฐบาลกำชับ อย. ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่แสดงฉลากภาษาไทย รวมถึงไปยังแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบและกวาดล้างแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเข้มงวด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบนำเข้าเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตราย ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม