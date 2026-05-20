“อนุทิน” เผยประชุม สมช.ภาพรวมโอเคทุกอย่าง โยน “เอกนิติ” แจงปมสอดไส้เงินกู้ พ.ร.ก.ในโครงการรัฐ

“นายกฯ อนุทิน” นำประชุม สมช.ภาพรวมโอเคทุกอย่าง ไม่ตอบปม “ศิริกัญญา” บอกรัฐบาลสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โยนถาม “เอกนิติ”
เมื่อเวลา 15.07 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2569 โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าร่วม
ต่อมาเวลา 16.20 น. นายอนุทิน เดินออกจากที่ประชุม สมช.ก่อนเวลา โดยให้ นายสีหศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่อ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า รัฐบาลสอดไส้ใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงว่า ให้ไปถาม นายเอกนิติ ซึ่งขณะนี้กำลังประชุม เดี๋ยวก็ลงมา
เมื่อถามอีกว่า ภาพรวมการประชุม สมช. เป็นไปด้วยดีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ดีมากครับ โอเคทุกอย่าง”