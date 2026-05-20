พณ.หักดิบ! 1 ก.ค.เลิกใช้กระดาษขับเคลื่อน รบ.ดิจิทัล อำนวยความสะดวก ปชช.- ธุรกิจ พร้อมสกัดบัญชีม้า

หักดิบ! พาณิชย์ สั่งเลิกใช้กระดาษ มุ่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เริ่ม 1 ก.ค. นี้ หวังอำนวยความสะดวกประชาชนและภาคธุรกิจ พร้อมสกัดบัญชีม้านิติบุคคล
วันนี้ (20 พ.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกข้อมูลภาครัฐ ลดภาระภาคประชาชน” ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล ระหว่างหน่วยงานรัฐกว่า 320 แห่ง เพื่อลดภาระการใช้เอกสารกระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 7,100 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ค. 69 ทุกหน่วยรัฐ มาขอข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับนิติบุคคล จะไม่ส่งมอบข้อมูลโดยกระดาษอย่างเด็ดขาด เพื่อบังคับให้ทุกหน่วยงานมาเชื่อมข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นบัญชีม้า และการใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายนอมินีผ่านการบูรณาการฐานข้อมูลระดับชาติ เมื่อบัญชีม้าจากบุคคลธรรมดา เริ่มระบาดเป็นนิติบุคคลบัญชีม้า หากมายื่นจดทะเบียน จะถูกปิดกัั้นโดยทันที ได้ร่วมตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประมาณ 13.4 ล้านคน มาขอจดทะเบียนนิติบุคคลหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกหลอกหรือการแอบอ้างใช้ชื่อผู้มีรายได้น้อยมาเป็นนอมินี เป็นการเชื่อมข้อมูลภาษีและประวัติอาชญากรรม มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อดูประวัติการเสียภาษี และเชื่อมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปอท.) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยพาณิย์ได้นำรายชื่อบัญชีม้าดำประมาณ 98,000 รายชื่อ มาตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูลนิติบุคคล 980,000 ราย ผลจากการใช้มาตรการ API ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2569 พบว่าการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปทำบัญชีม้า ลดลงจากปีที่แล้วที่มี 578 ราย เหลือเพียง 10 รายเท่านั้น
ประเภทข้อมูลที่เชื่อมโยง ข้อมูลพื้นฐาน 8 รายการ เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้น, หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ และงบการเงิน ซึ่งปกติประชาชนต้องสั่งพิมพ์และเซ็นรับรองเพื่อนำไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ศาล, สถานีตำรวจ, กรมที่ดิน หรือกรมสรรพากร ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความรวดเร็วและแม่นยำ ข้อมูลจะเป็นรูปแบบ Real-time ทำให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ลดปัญหาความไม่โปร่งใส
สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย” และการดูแลค่าครองชีพ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยรวมการทำงานของกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าด้วยกัน ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการนำสินค้า หรือแบรนด์รองมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ขยายเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่คิดค่า GP และช่วยสนับสนุนค่าขนส่ง เน้นช่วย “คนตัวเล็ก” คัดกรองสินค้าจาก SE (Social Enterprise) และผู้ผลิตจริงๆ ไม่ใช่แค่ซื้อมาขายไป เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในระยะยาว และความร่วมมือระหว่างกระทรวง จับมือกับกระทรวงมหาดไทยกระจายสินค้าไปยัง 800 อำเภอ และร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อเป็นทั้งจุดส่งและจุดขาย เตรียมแจกคูปองลดราคาพิเศษ 100 บาท ในวันที่ 4-5 มิถุนายนนี้
ส่วนนโยบายภาคเกษตรและงบประมาณเยียวยา การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กลางน้ำ) โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรายได้สูง เช่น ทุเรียน (เป้าหมายส่งออก 179,000 ล้านบาท) ซึ่งเดิมส่งออกเป็นผลสดกว่า 90% เพื่อยืดอายุสินค้าและเพิ่มรายได้ และช่วยผ่านมาตรการปุ๋ยธงเขียว เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้ส่วนลดกระสอบละ 300 บาท (ไม่เกิน 5 กระสอบต่อครัวเรือน) โดยใช้งบประมาณเบื้องต้น 99 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงเดือนสิงหาคม
กระทรวงพาณิชย์กำลังรวบรวมโครงการเร่งด่วนเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณในการเยียวยาทั้งภาคเอกชน ประชาชน และเกษตรกรตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ส่วนประเด็นการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไทยมีความต้องการข้าวโพดปีละ 9 ล้านตัน แต่ผลิตได้เองเพียง 5 ล้านตัน จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าส่วนที่ขาดอีก 4 ล้านตัน กรมการค้าต่างประเทศห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีการเผา เพื่อช่วยลดปัญหา PM 2.5 ทำให้การนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ข้อตกลง WTO:** การทำ MOU กับสหรัฐอเมริกาเป็นเพียง “ทางเลือก” ในกรอบ WTO เดิม (1 ล้านตัน) ไม่ใช่การนำเข้าเพิ่มเติม และจะมีมาตรการปกป้องเกษตรกรไทย เช่น ต้องซื้อในประเทศให้หมดก่อน และใช้สัดส่วนการซื้อในประเทศต่อการนำเข้ รัฐบาลร่วมเป็นพยาน เพื่อช่วยเจรจาลดการขาดดุลการค้ากับสหรัฐฯ และสร้างสัมพันธ์ทางการค้าภายใต้มาตรา 301 โดยไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรในประเทศ