“ศุภจี” ไร้กังวล พ.ร.ก.กู้ รัฐบาลรู้ทิศทางพายุเศรษฐกิจ หากหยุดมือเสี่ยงดิ่งกลับ โว พณ.ทำ GDP พุ่ง 4 มิ.ย.แจกคูปองลดค่าครองชีพ

รมว.พณ. ไร้กังวลศาล รธน. รับคำร้อง พ.ร.ก.กู้ 4 แสน ล. เผย รบ.รู้ทิศทางลมพายุ ศก.อยู่แล้ว ย้ำ พณ.ฟันเฟืองดัน GDP ไตรมาส 4 พุ่ง 2.5% เตือนหากหยุดมือเสี่ยง ศก.ดิ่งกลับ เผย ดีเดย์ 4 มิ.ย. แจกคูปองลดค่าครองชีพ 100 บ.โครงการไทยช่วยไทย ลุยแปรรูปทุเรียน-ผลไม้ ดันยอดส่งออกสู่เป้า 1.79 แสน ล.
วันนี้ (20 พ.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ตรงนี้กังวลจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ ว่า ไม่มีความกังวล เราตั้งใจทำอะไร เรารู้อยู่แล้ว เพราะรู้ว่าพายุเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดี แต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว GDP ถูกประมาณการไว้อยู่ที่ 0.3% รัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่าง อย่าง Quick big win ซึ่งกระทรวงพาณิชย์แม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ แต่ก็ช่วยผลักดันเต็มที่ ทำให้ GDP ขยับตัวขึ้นมา 2.5% ในไตรมาสที่ 4 เป็นเหมือนลมใต้ปีก พอมาที่เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ จะเห็นว่า การส่งออกดีมาก เป็นประวัติการณ์ ดังนั้น ไตรมาสที่ 1 ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน มาที่เดือนมีนาคม ซึ่งยังไม่เต็มรูปแบบทุกอย่าง ยังเหมือนลมส่งมา GDP ยังขึ้นอยู่ แต่ถ้าหยุดหรือไม่ได้ทำอะไรต่อ จะหมุนกลับมา ซึ่งจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิม
นางศุภจี กล่าวอีกว่า วิธีการที่กระทรวงพาณิชย์ทำงาน คือ ทำก่อนที่จะเกิด เพราะหากเกิดขึ้นแล้ว ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ จึงพยายามต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
นางศุภจี ยังกล่าวถึงกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทย ว่า ถือว่ากระแสตอบรับดี กระทรวงพาณิชย์ มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอด ซึ่งการทำงานเป็นลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกกรม ในกระทรวงพาณิชย์ เพราะความตั้งใจที่ทำโครงการนี้ มาจากวิกฤตน้ำมัน และกระทบค่าครองชีพของประชาชน จึงหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ราคาถูก เข้าถึงได้ เป็นทางเลือกให้กับประชาชน
ทั้งนี้ วันที่ 4 มิถุนายน จะมีคูปองให้กับคนซื้อของ สามารถนำไปลดราคาได้ 100 บาท เพื่อช่วยลดภาระทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมสินค้าเอสเอ็มอี และสินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น
นางศุภจี กล่าวอีกว่า ในมุมของพระราชกำหนดกู้เงิน ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะมีเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาและการปรับโครงสร้างพลังงาน สิ่งที่เราพยายามจะดูแลคือดูแลคนตัวเล็ก และเกษตรกร การดูแลค่าครองชีพ รวมถึงกิจกรรมกลางน้ำในเรื่องของการแปรรูป สินค้าทางการเกษตรเพราะปัจจุบันมีการแปรรูปน้อย โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ที่มีรายได้สูง อย่างทุเรียนปีที่แล้วส่งออก 1 แสน 4 หมื่นกว่าล้านบาท โดยปีนี้ตั้งเป้า 179,000 ล้าน โดยประมาณ 1 แสน 8 ล้านบาท หากรวบรวมประเภทของผลไม้จะมีเยอะมาก แต่ข้อเสียคือออกเป็นฤดูกาล และมีอายุสั้น อย่างทุเรียนที่ส่งออก 90% คือ ผลสดไม่ได้มีการแปรรูป หากเราสามารถทำเรื่องการแปรรูปได้ ก็จะรักษาสินค้าไว้ได้มากขึ้น และเลือกช่วงเวลาขายได้ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของปุ๋ยธงเขียว ซึ่งก็ต้องทำต่อไป ซึ่งในการประชุม ครม.ครั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการแจ้งถึงเรื่องที่ทางฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ประธานสภา ส่งเรื่องพระราชกำหนดกู้เงินของรัฐบาลให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น โดยได้ให้แต่ละกระทรวงรวบรวมเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องทำในพระราชกำหนดกู้เงินด้วย