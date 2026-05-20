ปค. ย้ำ! "ประชาชนอาสา" จัดอยู่ในกลุ่มบุคคล "พกพาอาวุธปืน" ได้ ตามประกาศ "ห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน” ชั่วคราว 1 ปี

กรมการปกครอง เปิด 4 บุคคล/เจ้าพนักงาน สามารถ "พกพาอาวุธปืน"ได้ ตามประกาศคุมเข้ม “ ห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน” ชั่วคราว 1 ปี ประกอบด้วย "ประชาชนอาสา" - ทหาร ตำรวจ-ราชการ/พนักงานรัฐ - ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินสำคัญของรัฐ ตามประกาศบังคับใช้ 20 ก.พ. 69 - 19 ก.พ. 2570
วันนี้ (20 พ.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 429/2569
เรื่อง ห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 429/2569
โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 1 ปี เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 สิ้นสุดมาตรการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
มาตรการนี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุด และเป็นการเคลียร์ข้อความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่ส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ให้ถูกต้องตรงกัน
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 (มาตรา 8 ทวิ) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้ผู้ใด พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์เท่านั้น
แต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ "ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม" ห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการ งานรื่นเริง หรือสถานมหรสพต่าง ๆ เด็ดขาด
หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท แล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม ได้ "ยกเว้น" ให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ได้แก่
1. ทหาร ตำรวจ และเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐ กลุ่มบุคคลที่ต้องใช้อาวุธปืนในการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินสำคัญของรัฐ
4. ประชาชนอาสา ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อาวุธปืนของราชการเพื่อช่วยเหลือการทำงานของทหารหรือตำรวจในยามจำเป็น
หากพบเห็นผู้กระทำผิด พกพาอาวุธปืน หรือพบการออกใบอนุญาต ป.12 มิชอบด้วยกฎหมาย สามารถ แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง โทร. 1567 ช่องทางออนไลน์ www.damrongdhama.dopa.go.th หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที เพื่อให้อาชญากรรมลดลงและสังคมปลอดภัยยิ่งขึ้น.