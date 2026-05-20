4 พรรคชงญัตติด่วน ยกระดับความปลอดภัยทางราง จี้เยียวยาใหม่ชี้ความผิดเชิงระบบ หนุนAI-ไฟจราจรอัจฉริยะ แก้จุดตัด

4 พรรคจับมือเสนอญัตติด่วน ยกระดับความปลอดภัยทางรางเขตเมือง หลังเหตุรถไฟชนรถเมล์แยกอโศก-ดินแดง “นิกร” จี้รัฐเยียวยาใหม่ ชี้เป็นความผิดเชิงระบบ ขณะที่ สส.หลายพรรคหนุนใช้ AI-ไฟจราจรอัจฉริยะ แก้จุดตัดเสี่ยงทั่ว กทม.
วันนี้ (20 พ.ค. 2569) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตัวแทนจาก 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอให้สภาฯ พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถขนส่งทางรางในเขตเมือง และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา
นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้เสนอหลักการคนแรก กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่ติดตามปัญหานี้มากว่า 20 ปีไม่เคยพบกรณีลักษณะนี้ และไม่อาจยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขเชิงระบบ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางรางที่เชื่อมกับถนนในเขตเมือง โดยเฉพาะเมื่อพบว่าระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นระบบ ทั้งการคัดกรองพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ กล้อง CCTV จุดเสี่ยง และระบบ GPS ที่เคยมีข้อเสนอไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการต่อ
นายนิกร ระบุว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังน้อยเกินไป เพราะเหตุครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐโดยตรง ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากเป็นประชาชนรายได้น้อยและเป็นกำลังหลักของครอบครัว จึงต้องพิจารณาเยียวยาใหม่ ไม่ใช่ทำแบบ “วัวผูกหลัก เดินไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น”
นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมดำเนินคดีกับหน่วยงานที่บกพร่องอย่างถึงที่สุด โดยไม่ควรมองเพียงความประมาทส่วนบุคคล แต่ต้องมองให้ลึกถึงปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่ถูกปล่อยปละละเลยมาอย่างยาวนาน
นายเสกสิทธิ์ กล่าวว่า จุดตัดทางรถไฟใน กทม.เป็นความเสี่ยงที่ฝังอยู่กลางเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ราชปรารภ-ดินแดง ซึ่งพบปัญหาการฝ่าฝืนสัญญาณ การจอดคร่อมราง และการบังคับใช้กฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ แม้ตำรวจอยู่ในพื้นที่ก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างจริงจัง สะท้อนปัญหาวินัยจราจรและระบบตรวจจับลงโทษทั้งระบบ
นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนความล้มเหลวของระบบคมนาคมไทยที่ไร้วินัย ไม่ควรปล่อยให้จบเพียงข้อสรุปว่าเป็นความประมาทของคนขับรถไฟหรือรถเมล์ แต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นจุดเสี่ยงสูง ระยะสี่แยกสั้นเพียง 130 เมตร เมื่อรถติดสะสมจึงล้นไปถึงรางรถไฟ ทำให้ประชาชนถูกบีบให้เสี่ยงตายบนราง
นางมนพร เสนอให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น กล้อง AI ตรวจจับรถค้างบนราง ระบบไฟจราจรที่เชื่อมกับการมาของรถไฟ และการศึกษาทางลอดหรือทางยกระดับในจุดตัดเสี่ยง พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลสอบสวนเชิงระบบ ไม่ใช่เปิดเผยเฉพาะตัวบุคคลที่ผิด และไม่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นเพียง “ไฟไหม้ฟาง”
นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยเสนอแผนแม่บทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ปี 2551-2554 เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ทั้งการสร้างทางยกระดับ ทางลอด และติดตั้งสัญญาณอัตโนมัติ โดยมอบอำนาจให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทดำเนินการแทน รฟท. แต่หลังพ้นยุครัฐบาลดังกล่าว งบประมาณหลายส่วนกลับถูกโยกไปใช้เรื่องอื่น ทำให้การแก้ปัญหาจุดตัดในพื้นที่ กทม.ไม่คืบหน้า
นายสกลธี ยังเสนอให้ปรับระบบไฟจราจรจากแบบตั้งเวลาเป็นสัญญาณไฟอัจฉริยะ และแก้ปัญหาอำนาจซ้ำซ้อนระหว่าง กทม. ตำรวจ และหน่วยงานรถไฟ โดยให้รวบอำนาจด้านการจัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ มาอยู่ที่ กทม.อย่างชัดเจนผ่านการแก้กฎหมาย
ต่อมา สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า การแก้ปัญหาต้องไม่หลงทางไปสู่ข้อเสนอห้ามรถไฟเข้าเมืองหรือขุดอุโมงค์เฉพาะหน้า แต่ต้องเร่งผลักดันโครงการ Missing Link ซึ่ง ครม.อนุมัติไว้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2559 แต่ผ่านมากว่า 10 ปียังไม่เริ่มก่อสร้าง ทั้งที่สามารถแก้ปัญหาจุดตัดใน กทม.ได้หลายจุด
ขณะที่นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า ปัญหานี้มีช่องโหว่หลายด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน จุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบสัญญาณ เจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่ การบังคับใช้กฎหมาย และการขาดการบูรณาการของหน่วยงาน พร้อมเรียกร้องให้เร่งเยียวยาผู้เสียหายและศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครั้ง