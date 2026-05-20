"สมชัย" ลบโพสต์ทันควันปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง หลังถูกเตือนส่อเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล

อดีตกกต. ลบโพสต์ คำถามปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ทันควัน หลังถูกเตือนส่อเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล ยันรับทราบ รับปฏิบัติ
วันนี้ (20พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนายธนารัตน์ กัววัฒนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที กรณีโพสต์ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งได้จัดทำคำชี้แจงยื่นมายังศาลรัฐธรรมนูญนั้นเพจ เฟซบุ๊ก ปั่นไปไหน ของนายสมชัย ก็ได้โพสต์ภาพเอกสารข่าวดังกล่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมระบุข้อความว่า "รับทราบ รับปฏิบัติครับ
ได้แก้ไข โดยลบโพสต์ในอดีตทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย โปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ในคอมเมนท์ด้วย "