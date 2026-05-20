"ไหม" จับโป๊ะรบ.เอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำ สอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล.

"ศิริกัญญา" จับโป๊ะ รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยา มาใช้กับงบประจำ แอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาท ดักกู้มาแก้ความเดือดร้อนปชช. หรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณรัฐบาลกันแน่
เมื่อวันที่ (20 พ.ค. 2569) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีรัฐบาลเอาเงินกู้เยียวยามาใช้กับงบประจำ ว่า "จับโป๊ะ! รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำ แอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐ 18,800 ล้านบาท ที่ควรเป็นงบประมาณตามปกติ"
น.ส.ศิริกัญญา ระบุเพิ่มเติมว่า ข้อมูลตามมติ ครม.โครงการแรกนี้ เป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้ว (เงินช่วยเหลือ 300 บาท, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเดินทาง, ฯลฯ) ซึ่งต้องได้รับจากงบประมาณประจำปี ไม่เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริง เลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการ (ใช้ 50,000 ล้านบาท ตั้งงบไว้เพียง 30,000 ล้านบาท ในปีงบ 69)
นับว่ารัฐบาลกล้ามาก! ที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิฤตพลังงานในวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อจ่ายรายจ่ายประจำ ที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติ ถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกล สรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้ นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่