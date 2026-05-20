"จุลพันธ์" รับฟัง 3 สมาคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ลุยแก้ปัญหากองถ่าย หนุนออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

รมว.แรงงาน รับฟัง 3 สมาคมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ลุยแก้ปัญหากองถ่าย หนุนออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเปิดพื้นที่ทำงานแก้ไขปัญหาคนเบื้องหลัง
วันนี้ (20 พ.ค. 2569) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ และประชุมหารือกับ สมาคมนักแสดง (ประเทศไทย) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสตูดิโอไทย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และหารือถึงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยนายจุลพันธ์ ได้รับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ ที่คนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ประสบ ทั้งประเด็นการถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องสัญญาจ้าง การถูกโกงค่าแรง และประเด็นปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงาน
ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ นายจุลพันธ์ ระบุว่า เป็นเรื่องที่รับทราบมาอยู่บ้าง และวันนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทางกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลทั้งในด้านการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำงาน และการถูกนายจ้างโกงค่าแรง ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงานนั้นเห็นว่าควรจะต้องมีการหารือกันต่อไปถึงความเหมาะสม โดยจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานในส่วนของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันศึกษาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป
“โดยปกติแล้วเวลาเราพูดกันถึงสมาคมนักแสดง สมาคมผู้กำกับ คนทั่วไปอาจจะรู้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะอาจจะคิดถึงภาพของดารานำ นักแสดงเป็นหลัก แต่จริงๆ เรายังมีคนทำงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่อีกจำนวนมาก ทั้งนักแสดงเอ็กซ์ตร้า คนทำงานเบื้องหลังกองถ่าย ช่างภาพ ช่างไฟ ซึ่งผมเห็นด้วยว่าแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับการคุ้มครอง มีสวัสดิภาพในการทำงาน และมีสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ซึ่งผมยินดีที่วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะมาร่วมกันทำงานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างระบบที่ดีขึ้น” นายจุลพันธ์ กล่าว
นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงประเด็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Certificate) สำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยทางสมาคมฯ ได้เสนอให้กระทรวงแรงงานร่วมมือในการออก Certificate สำหรับแรงงานไทยในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้รองรับการทำงาน และการใช้เพื่อร่วมงานกับต่างประเทศ
จากการหารือ นายจุลพันธ์ เห็นว่า สามารถนำหลักสูตรที่ทางสมาคมฯ มีการเรียนการสอนอยู่แล้ว มาพัฒนาและรับรองเป็นหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน โดยให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) รับไปดำเนินการขับเคลื่อนและสานต่อเร่งรัดการออกใบ Certificate ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สำหรับผู้ร่วมหารือครั้งนี้ประกอบด้วย นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) คุณณัฏฐ์ กิจจริต คุณชานน สันตินธรกุล คุณธนายุทธ ฐากูรอรรถยา จาก สมาคมนักแสดง (ประเทศไทย) คุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล คุณมิณราญาพร สำนองคำ คุณวิรัตน์ เฮงคงดี จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคุณชยานนท์ อุลิศ จากสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสตูดิโอไทย