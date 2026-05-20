"ไผ่" รับยื่นหนังสือเหยื่อคลินิกเสริมความงาม ทำเสียโอกาสในอาชีพ จ่อดันเข้ากมธ.คุ้มครองผู้บริโภค

“ไผ่ ลิกค์” รับยื่นหนังสือเหยื่อคลินิกเสริมความงาม หลังฉีด Radiesse ใบหน้าบวมเป็นก้อน เสียโอกาสในอาชีพ เตรียมดันเข้าวาระ กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค เรียกคลินิกแจง-เร่งหามาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการทั่วประเทศ
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2569) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายไผ่ ลิกค์ รองประธานคณะกมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค คนที่สอง และคณะ รับยื่นหนังสือขอรับการเยียวยา จากกรณีการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง แต่กลับเกิดอาการผิดปกติ จากนางสาวภัทรศยา ยงรัตนมงคล นักแสดงและนางแบบ และคณะ ที่ได้รับความเสียหายต่อสุขภาพและอาชีพ โดยเข้ารับการบริการ ฉีด Radiesse คือ สารกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนบนใบหน้า ทำให้เกิดอาการบวมและเกิดก้อนขนาดใหญ่บนใบหน้า ทำให้เสียโอกาสในการทำงาน จึงขอเรียกร้องให้คลินิกดังกล่าวรับผิดชอบเหตุการณ์
นายไผ่ ลิกค์ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า คณะ กมธ. ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ได้รับเรื่องทำนองเดียวกัน จำนวนมาก จึงจะนำเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าวบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะ กมธ.โดยเชิญคลินิกดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและทำให้การเสริมสวยได้รับการคุ้มครองมากขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ส่งเรื่องมายังคณะ กมธ.เพื่อนำมาพิจารณาในการให้ความคุ้มครองผู้รับบริการเสริมความงาม ต่อไป
ด้านนายกัณตภณ ดวงอัมพร โฆษกคณะ กมธ. กล่าวเสริมว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทำให้ เสียโอกาสในอาชีพด้วย คณะ กมธ.จะเร่งดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว