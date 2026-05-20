คปท.เร่งฝ่ายค้านล่าชื่อส่งศาลฎีกา ฟัน ป.ป.ช.ปมยกคำร้องคดี “ศักดิ์สยาม” ซุกหุ้น “หมอวาโย” คาดยื่นได้ต้น มิ.ย.นี้

คปท.บุกสภา จี้ฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อส่งศาลฎีกา ตั้งคณะไต่สวนอิสระสอบ ป.ป.ช. ปมยกคำร้องคดี “ศักดิ์สยาม” ซุกหุ้น ซัดกระทบความเชื่อมั่นกระบวนการตรวจสอบของประเทศ “วาโย” เผยเร่งร่างคำร้อง คาดยื่นต้น มิ.ย. นี้ ย้ำ ป.ป.ช. มีหน้าที่ไต่สวนส่งศาล ไม่ใช่ “ยกฟ้องแทนศาล”
วันนี้(20 พ.ค. ) ที่รัฐสภา กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยื่นหนังสือถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยภักดี และพรรคเสรีรวมไทย เรื่องขอให้รวบรวมรายชื่อยื่นต่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท. กล่าวว่า การยื่นหนังสือในวันนี้เพื่อ ให้สมาชิกรัฐสภายื่นต่อประธานสภาส่งศาลฎีกาในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยกคำร้องนายศักดิ์สยาม ข้อหาซุกหุ้น ซึ่งเท่ากับทำลายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้นการใช้กลไกสภาในการตรวจสอบการทำงาน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกรัฐสภาสามารถลงชื่อเพื่อยื่นให้ประธานสภา และส่งต่อไปยังศาลฎีกาตั้งองค์คณะไต่สวนอิสระในการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ เพราะประเด็นนายศักดิ์สยามเป็นที่สนใจของสังคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ละเอียดมาก 50 กว่าหน้าแต่เกิดกระบวนการที่สังคมตั้งคำถามพร้อมกัน และเมื่อทราบว่าฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นคำร้องนี้ต่อศาลฎีกาฯ คปท. จึงทำหน้าที่มาเร่งให้ฝ่ายค้านรีบดำเนินการ
ด้านนพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำคำร้องฉบับนี้ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำคำร้อง เบื้องต้นตั้งใจจะยื่นในสิ้นเดือนนี้ แต่เมื่อประชาชนสนใจในประเด็นนี้มากขึ้น ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาจึงต้องนำมาประกอบในคำร้อง และคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยและยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อเท็จจริงที่มีข้อยุติแล้ว รวมถึงที่ปรากฏในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. เอง ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำร้องนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักการ ป.ป.ช. ไม่ได้มีหน้าที่ พิพากษาหรือวินิจฉัยคดี แต่เป็นหน้าที่ของศาล ซึ่ง ป.ป.ช. มีหน้าที่เป็นเพียงเจ้าพนักงานสอบสวน หน้าที่หลักคือการไต่มูลแล้วนำไปส่งศาล ข้อเท็จจริงที่ปรากฏไม่ว่าทางในหรือทางนอกก็ตาม
" ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวิญญูชนก็คาดหมายได้ว่ามีมูล ดังนั้นป.ป.ช. ก็ควรที่จะส่งสิ่งที่มีมูลนี้เข้าสู่ศาล ให้ศาลได้เป็นผู้วินิจฉัย เพราะป.ป.ช.ไม่สามารถที่จะเป็นผู้พิพากษา แต่สามารถเป็นผู้พิพากษาได้ในกรณีที่ไม่ส่ง คือการยกฟ้อง " นพ.วาโย กล่าว
นพ.วาโย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พรรคกำลังยกคำร้องใหม่ในกรณีที่ให้ประธานสภาส่งศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ป.ป.ช.ในกรณี คลิปเสียงของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ที่ก่อนหน้านี้ เคยยื่นไปในสมัยประชุมที่แล้ว ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะนั้นปัดตกก่อนยุบสภา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย เพื่อให้ประธานรัฐสภาคนใหม่ได้วินิจฉัย
ด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าววา พรรคยืนยันว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด หลังจากนี้จะยื่นคำร้องแยกตามกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อให้ ป.ป.ช พิจารณาในประเด็นที่ยังไม่ได้วินิจฉัยในกรณีนายศักดิ์สยามเพิ่มเติมเช่นกัน นอกจากนี้ คปท.ได้ยื่นให้ติดตามการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคติดตามเรื่องนี้อยู่แล้ว
ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เราจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ แม้จะมีข้อจำกัดคือเรามี 1 เสียง แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราพร้อมลงโลงไปด้วยกัน ซึ่งในวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ ยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนลงชื่อ
ด้านพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคือการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอยางเต็มที่จะไม่ยอมให้ใครทำผิดกฎหมาย และเรื่องที่ คปท. ยื่นมาทั้ง 2 กรณีนั้น เป็นเรื่องที่ความชัดเจนที่เราจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือแม้กระทั่งเรื่องของป.ป.ช. ก็ไม่ควรมีการตัดต่อเช่นนี้ ยืนยันว่าเราพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุน เพราะไม่สามารถยื่นเรื่องเองได้เนื่องจากมีแค่ 1 เสียง ประชาชนให้มาแค่นี้ เราก็ทำได้ตามกำลังของเรา คือการเป็นเพียงผู้สนับสนุน ส่วนเรื่องที่ตนจะยื่นเรื่องสอบกรณีที่ดินเขากระโดงนั้น ที่แม้ขณะนี้ศาลฎีกาจะพิพากษาแล้ว
“ก็ชัดเจนว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำพิพากษามาจนวันนี้ แม้ไมมีใครทำ ผมก็ทำ แต่ก็ลงชื่อไม่ได้ ขอฝากนายณัฐพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ช่วยกรุณารีบลงนามจะได้ดำเนินการต่อได้ ส่วนพรรคที่ผมไม่ได้พูดถึงเขาไม่ลงอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไร ผมก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องมาคบกัน”พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว
ทั้งนี้นายณัฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยืนยันว่าไม่ได้ติดขัดที่จะใช้อำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการตรวจสอบองค์กรอิสระซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าตราบใดที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศเราก็คบกันได้เสมอ แต่ในเรื่องจุดยืนบางอย่าง เช่น การระมัดระวังในการขยายอำนาจขององค์กรอิสระ ล้ำเขตแดนตัวแทนของประชาชนซึ่งเรื่องนี้พรรคประชาชนก็ระวังเสมอ