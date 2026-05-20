“อรรถวิชช์” พาผู้เดือดร้อนยื่นสภา ดันแก้ กม.เครดิตบูโร ปลดล็อกลูกหนี้ 5 ล้านคน ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

“อรรถวิชช์” นำกลุ่มผู้เดือดร้อนยื่นสภา ดันแก้กฎหมายเครดิตบูโร ปลดล็อกลูกหนี้ฟื้นตัวเศรษฐกิจฐานราก ชูเปลี่ยนระบบ “แช่แข็งประวัติ” เป็น “คะแนนเครดิต” พร้อมนิรโทษกรรมลูกหนี้โควิด หวังคืนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อให้ประชาชนกว่า 5 ล้านคน
วันนี้ (20 พ.ค.69) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สัณห์ พิยะ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับยื่นหนังสือจาก น.ส.กัญจ์บงกช เมฆาประพัฒน์สกุล และกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อน ร่วมกับนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และนายชัชวาลล์ คงอุดม สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อขอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
กลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่า ปัจจุบันประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ แม้หลายคนพยายามฟื้นตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังถูกจำกัดโอกาสจากระบบข้อมูลเครดิตที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานราก
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเสนอให้สภาเร่งพิจารณาและผลักดันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อปฏิรูประบบเครดิตบูโรของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจจริงของประชาชนมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างเร่งด่วน 5 ประเด็น ได้แก่
1. ปลดล็อกการแช่แข็งลูกหนี้ เพื่อให้ผู้ที่ชำระหนี้ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางการเงิน สามารถกลับเข้าสู่ระบบสินเชื่อปกติได้เร็วขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
2. ยกเลิกระบบการแสดงข้อมูลเครดิตรูปแบบเดิม ที่แสดงทั้งประวัติดีและเสียย้อนหลังจนยากต่อการประเมินสินเชื่อ และเปลี่ยนเป็นระบบคะแนนเครดิต (Credit Scoring) ซึ่งชัดเจนและแม่นยำมากกว่า โดยผู้ที่มีคะแนนเครดิตสูงจะได้รับดอกเบี้ยต่ำ ส่วนผู้ที่มีคะแนนต่ำจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยง
3. ลดปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น จะช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบและลดปัญหาสังคมที่ตามมา
4. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถกลับมามีเงินทุนหมุนเวียน ฟื้นกิจการ ขยายอาชีพ และสร้างกำลังซื้อกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
5. สร้างสมดุลระหว่างสถาบันการเงินกับสิทธิของประชาชน โดยย้ำว่าการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้ ไม่ใช่การลบประวัติหนี้เสียหรือส่งเสริมการผิดนัดชำระหนี้ แต่เป็นการสร้างระบบข้อมูลเครดิตที่สมดุล แม่นยำ และเป็นธรรมมากขึ้น
กลุ่มผู้ยื่นหนังสือยังระบุว่า หลายประเทศทั่วโลกได้ปรับระบบข้อมูลเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน มากกว่าการลงโทษทางการเงินระยะยาว ซึ่งประเทศไทยควรเร่งดำเนินการในแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมความแข็งแรงของเศรษฐกิจภายใน
ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กล่าวว่า จากข้อมูลปัจจุบัน พบว่ามีประชาชนที่มีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโรสูงถึง 5 ล้านคน โดยกว่า 90% เป็นกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-60 ปี ซึ่งเป็นกำลังหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัญหาคือระบบข้อมูลเครดิตในปัจจุบันกำหนดให้แสดงข้อมูลย้อนหลัง 36 เดือน แม้ลูกหนี้จะชำระหนี้และปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ประวัติทางการเงินก็ยังถูก “แช่แข็ง” ต่ออีก 3 ปี ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฉบับนี้ มีเป้าหมาย “พลิกโฉมวงการสินเชื่อของประเทศไทย” โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมาย 3 เรื่องหลัก การเปลี่ยนจากระบบแช่แข็งประวัติ ไปสู่ระบบคะแนนเครดิต ตามมาตรฐานสากล เช่น FICO Score ของสหรัฐอเมริกา โดยจะยกเลิกการแสดงประวัติค้างชำระย้อนหลัง 3 ปีหลังปิดบัญชี และใช้ระบบประเมินคะแนนเครดิตเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแทนการตัดสิทธิการกู้โดยสิ้นเชิง
การยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี เนื่องจากเป็นสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และการนิรโทษกรรมประวัติลูกหนี้รหัส 21 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกำหนดไม่นำประวัติค้างชำระจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวมาคำนวณในคะแนนเครดิต หากปัจจุบันสามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินหรือกิจการได้แล้ว
“ หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ต่อให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ประชาชนกลุ่มที่ถูกแช่แข็งข้อมูลเครดิตก็ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้อยู่ดี พร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการประชุมโดยเร็ว เพื่อเป็น ทางออกต่อลมหายใจให้ประชาชนจำนวนมาก”นายอรรถวิชช์กล่าว
ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี สัณห์ พิยะ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ได้รับมอบหมายจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้มารับเรื่องดังกล่าว โดยร่าง พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ได้ถูกเสนอเข้าสู่สภาแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการของสภา ส่วนเอกสารที่ได้รับในวันนี้ จะนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป