ปลัด ทส.​สั่งทุกกรม​แสกนภารกิจเสี่ยงทุจริต ชี้แม้ไม่เกี่ยวกับการอนุญาต แต่อาจมีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างหรืองานอื่นๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัด ทส.​สั่งทุกกรม​แสกนภารกิจเสี่ยงทุจริต​ หลังเรียกบิ๊ก ขรก.ถกวานนี้​ ชี้บางหน่วยงานแม้ไม่เกี่ยวกับการอนุญาตแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานอื่นๆ​ พร้อมเผยขอข้อมูลสำรวจทุจริตจาก กกร.แล้ว ไม่ใช่เพื่อทะเลา แต่ต้องการนำมาแก้ไข ยันเน้นย้ำเรื่องนี้มานานแล้ว

วันที่ 20 พ.ค.นางรวีวรรณ ภูริเดช​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ กล่าวถึงกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษ หลังผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ของซีโร่คอร์รัปชั่น​ ของ​ กกร.ที่จัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 1​ ว่า​ วานนี้ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง​ของกระทรวง​ เพราะให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก​ เนื่องจากปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกยุคให้ความสำคัญ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังยอมรับว่า​ ขณะนี้ทางกระทรวงได้มีการขอข้อมูลจากทาง กกร.แล้ว​ โดยนายสุชาติ​ ชมกลิ่น​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้เชิญคณะกรรมการ กกร.มาหารือร่วมกัน​กัน แต่ทาง กกร.ได้ส่งเพียงผู้แทนมา​

พร้อมย้ำว่าอยากเดินไปข้างหน้า และอยากรับทราบว่าภารกิจของหน่วยงานใดมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไข แต่หลักการของกระทรวงทรัพย์ฯ ยืนยันว่าไม่ปกป้องคนผิดอยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะแก้ไขและอุดรูรั่ว โดยการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างรวดเร็วจะต้องนำข้อมูลที่ผ่านการสำรวจรายละเอียดมาวิเคราะห์​ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับ


ปลัด ทส.กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องการข้อมูลว่า ไม่ใช่มาทะเลาะกัน แต่ต้องการนำมาแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเห็น​ ซึ่งหลังจากนี้ที่มีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน​ของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต หรือ​ คตท.จะเป็นการแก้ไขและเดินประเทศไปข้างหน้า

เมื่อถามว่า ได้มีการตั้งกรอบเวลาการตรวจสอบหรือไม่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ แต่ไม่กำหนดกรอบระยะเวลา เพราะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ที่ได้มีการประชุมร่วมกันกับทุกส่วน​ และหลังจากนี้จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ก่อนย้ำว่ากระทรวงเน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้มานานแล้ว​
พร้อมกับสั่งการให้ทุกกรมไปหางานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด​ เพราะแม้จะไม่ใช่เรื่องการอนุญาตแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานอื่นๆ​ ซึ่งผู้บริหารย่อมรู้ดีว่างานใดมีความเสี่ยง โดยหยิบมา 1-2 งานในเบื้องต้นเพื่อทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน​ หรือ SOP ว่าตรงไหนอาจมีการรั่วไหลบ้าง​ และต้องมีการประกาศคู่มือการทำงานให้ชัดเจน​ เพื่อลดความกังวลใจ

