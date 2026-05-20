‘ปกรณ์’ เผย "อนุทิน" สั่งหน่วยงานรัฐศึกษาปิดช่องโหว่ทุจริต ด้านเอกชนชงรื้อกฎหมายลำดับรองที่เป็นปัญหา

‘ปกรณ์’ เผยนายกฯ สั่งหน่วยงานรัฐทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่ทุจริต ด้านเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหา พร้อมรับฟังความคิดเห็นก่อนส่ง ครม.
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญภาคเอกชนมาร่วมประชุมกันในกรณีที่ภาคเอกชนมีผลการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในภาครัฐ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบาย ว่า จริงๆแล้ว เรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือการต่อต้านการทุจริต เพราะประเทศจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าเรามีเรื่องเหล่านี้อยู่ ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นการค้า การลงทุนจะไม่มี นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ และให้ความมั่นใจ กับภาคเอกชนว่า ข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่กันอย่างไร และตนได้ให้นโยบายต่อไปว่าให้เอาข้อมูลต่างๆ ในประเด็นต่างๆ เข้าไปทำการสำรวจ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่า ตรงไหนยังมีช่องโหว่บ้าง ที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นการคอร์รัปชั่นต่างๆเหล่านี้ได้ให้ไปหาทางปิดช่องโหว่ แล้วนำเสนอทำเป็นรายงาน นำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นายปกรณ์ กล่าวต่อว่า เรื่องการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ภาคธุรกิจมีประเด็นปัญหาอยู่ใน 6 หรือ 7 กลุ่มธุรกิจ ในวันที่ 10 มิ.ย. ภาคเอกชนจะเสนอข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต และพอเสนอมาแล้วจะนำมารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเว็ปไซต์ law.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเมื่อได้ความคิดเห็นเป็นอย่างไรแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้นำสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จะได้ไม่เกิดช่องโหว่ต่างๆนาๆในเรื่องนี้ ที่ครหากันอีก
นายปกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่ภาคเอกชนจะรับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของรัฐบาลที่จะดำเนินการในเรื่องนี้จริงๆ สำหรับการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆ คงไม่มีประเด็นแล้ว ทุกหน่วยงานเข้าใจหมดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายประจำ ซึ่งจะต้องรับข้อมูลไปปฏิบัติ