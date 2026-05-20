กมธ.คมนาคมเรียก 4 หน่วยงานถกปมรถไฟชนรถเมล์ ย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ เตรียมเชิญสหภาพให้ข้อมูลเพิ่ม

กมธ.คมนาคม เรียกกรมการขนส่งทางราง - ขสมก. - การรถไฟ - ตำรวจ ถกเหตุรถไฟชนรถเมล์ ย้ำ ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ ชี้ หากประเด็นยังไม่จบ สามารถเรียกประชุมได้อีก
วันที่ 20 พ.ค.นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ ที่บริเวณจุดตัดอโศก - ดินแดง ว่า วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ประชุม มาครบทุกหน่วยงาน โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก, การรถไฟ, ตำรวจนครบาล, รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้กำกับ สน.มักกะสัน และ ผอ.ขสมก.
นายศุภณัฐ กล่าวอีกว่า วันนี้ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมด และล่าสุดตนเองเห็นว่า พนักงานขับรถอยู่บนรถ และอยู่ที่ด้านหน้าด้วย ซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปแล้วเป็นอย่างไร และระบบการทำงานอาณัติสัญญาณไฟ เรามีระบบว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ ที่จะทำให้คนขับรถรู้ก่อนล่วงหน้า ว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้า นอกจากการโบกธงแดงแล้ว จะมีมาตรการอื่นหรือไม่ และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมปัญหาการจราจร อุบัติเหตุในพื้นที่ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนข้อเท็จจริง จะสะท้อนอะไรบ้าง นายศุภณัฐ ระบุว่า ส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริง คือระยะทางในการเบรกตั้งแต่ 2 กิโลเมตร ถึง 200 เมตร ต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกัน ว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร เพราะวันนี้ต้องบอกว่า เสียดายที่เราไม่ได้เชิญสหภาพมา เพราะด้วยเวลาที่จำกัด แต่หากมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันเพิ่มเติม ก็คงต้องเชิญทางสหภาพมาด้วยว่าปัญหาของบุคลากรการรถไฟเองก็ดี จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
สำหรับข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นาย ศุภณัฐ กล่าวว่า เรามีหนังสือของทางสหภาพที่ออกแถลงการณ์ออกมาอยู่แล้ว ก็คงนำหนังสือมาเปิดให้คณะกรรมาธิการทุกคนได้ดู และดูว่าทางหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดอย่างไร คงต้องนำมาสื่อสาร และตรวจสอบกับสหภาพเพิ่มเติมด้วย
ส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่ นายศุภณัฐ กล่าวว่า ปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการ โดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้ว จะส่งฝ่ายเลขา คือหน่วยงานราชการ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมา และก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้ว รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วย คงแถลงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ให้ครบถ้วน และหากประเด็นยังไม่จบ และมีเพิ่มเติม เราสามารถนัดครั้งใหม่ได้