ต่อยอดสัมพันธ์ไทย–ฝรั่งเศส ครม.ไฟเขียวแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 2569-2571 ร่วมมือพลังงานสะอาด–ซอฟต์พาวเวอร์–เศรษฐกิจระยะยาว

รัฐบาลเดินหน้าต่อยอดสัมพันธ์ไทย–ฝรั่งเศส ครม.ไฟเขียวแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 2569-2571 เปิดทางความร่วมมือพลังงานสะอาด–ซอฟต์พาวเวอร์–เศรษฐกิจระยะยาว
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทย–ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 2026-2028 (พ.ศ.2569-2571) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระยะ 3 ปีข้างหน้า
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับใหม่ จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทย–ฝรั่งเศสในหลายมิติ ทั้งด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจ การวิจัย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลก ทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอน (Decarbonized Energy) และการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่น ภาพยนตร์ และอาหาร
สำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศส ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ เสริมสร้างการหารือด้านการเมือง ความมั่นคง และประเด็นระดับโลก ความร่วมมือด้านกลาโหม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาว และความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน
ทั้งนี้ การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย–ฝรั่งเศส ที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี พลังงาน และการพัฒนาศักยภาพประชาชน เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไป