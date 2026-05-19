"อนุทิน" นำภท.ยื่นแก้รธน.พรุ่งนี้ เปิดทางสสร. 100 คนยกร่างใหม่ ปรับสว.ผ่าน 1 ใน 4 ลดขัดแย้ง-ไม่แตะหมวด1-2

“อนุทิน” นำทีม “ภท.” ยื่นร่างแก้ รธน. ต่อ “ประธานรัฐสภา” พรุ่งนี้ เปิดทางมี สสร. 100 คน ยกร่างฉบับใหม่ ปิดช่องลดขัดแย้งจากเสียง สว.ผ่านร่าง 1 ใน 3 เป็น 1 ใน 4 ย้ำชัด ไม่แตะหมวด 1-2
วันนี้ (19พ.ค.) เมื่อเวลา 16.25 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะสส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ที่ประชุมสส.ของพรรค มีมติชัดเจน 190 เสียง ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย โดยเนื้อหาในร่างของพรรคภูมิใจไทย จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 โดยเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามผลการลงประชามติของประชาชน 21 ล้านเสียง เมื่อวันที่ 8 ก.พ.69
โดยวันพรุ่งนี้ (20 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะนำทีมสส.ของพรรค ไปยื่นร่างแก้ไขต่อประธานรัฐสภา เวลาประมาณ 10.30 - 11.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคภูมิใจไทย จะมีการแก้ไขสองเรื่อง คือเพิ่มเติมหน้าที่ และอำนาจของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 156 คือเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเพิ่มมาตรา 256/1 - มาตรา 256/23 กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 100 คน ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน 360 วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุม สสร. นัดแรก โดยกำหนดให้ที่มาของ สสร. มาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆ คัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 1 คน สำรอง 3 คน จากนั้น ส่งรายชื่อเข้ามาที่รัฐสภา เพื่อให้มีการคัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภา
ส่วนที่เป็นประเด็นขัดแย้ง จนเป็นเหตุให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมฉบับเก่าตกไปนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทย ได้มีการปรับแก้ไขแล้ว โดยปรับจากต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เห็นชอบวาระ 1 และวาระ 3 จาก 1 ใน 3 เป็น 1 ใน 4 ซึ่งคาดว่า จะมีความเป็นไปได้ที่เจรจาต่อรองกันในชั้นกรรมาธิการ
ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทย จะไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2