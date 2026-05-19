กธ.จัดทัพแบ่งรองหน.ดูแลทุกภูมิภาค เปิดศูนย์รับร้องเรียนทั่วไทย ตั้งทีมโฆษกใหม่สื่อสารเชิงรุก

“พรรคกล้าธรรม” เสริมทัพใหญ่ แบ่งงานรองหัวหน้าพรรคดูแลทุกภูมิภาค เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูแลคนไทยทั่วประเทศ พร้อมตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ หวัง สื่อสารเชิงรุก
เมื่อวันที่ (19 พฤษภาคม) เวลา 16.20 น. ที่อาคารที่ทำการพรรคกล้าธรรม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและ สส.พรรคกล้าธรรม ว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครั้งแรก ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีการปรับโครงสร้างพรรคครั้งสำคัญ ทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค นายทะเบียนพรรค รวมถึงรองหัวหน้าพรรค โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค เป็นผู้มอบหมายภารกิจอย่างเป็นทางการ
นายอรรถกร กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคช่วงเวลา 13.00 น. ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคทั้ง 12 คน รับผิดชอบภารกิจขับเคลื่อนงานของพรรค ทั้งด้านการดูแลประชาชนและการบริหารพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นโซนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีรองหัวหน้าพรรค 7 คน ดูแลในระดับพื้นที่
ขณะเดียวกัน ยังมีรองหัวหน้าพรรคอีก 5 คน รับผิดชอบงานในลักษณะ “คลัสเตอร์” ตามภารกิจสำคัญของประเทศ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแบ่งเบาภารกิจการทำงานของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“เป้าหมายของพรรคกล้าธรรม คือการขยายจำนวนสมาชิกพรรคและเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พรรคสามารถทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น” นายอรรถกร กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำพรรคกล้าธรรม” ภายในอาคารที่ทำการพรรค เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาและสะท้อนความเดือดร้อนได้โดยตรง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่และระบบการทำงานอย่างเป็นทางการ
นายอรรถกร ระบุว่า ศูนย์ดังกล่าวจะมี ดร.ธนินท์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทีมงานคอยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อให้พรรคสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
พร้อมกันนี้ พรรคกล้าธรรมยังมีการปรับทีมโฆษกพรรคชุดใหม่ ตามข้อเสนอของนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารกับประชาชน และสะท้อนจุดยืนของพรรคในประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
สำหรับทีมโฆษกพรรคชุดใหม่ ประกอบด้วย นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก,น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู สส.ลำปาง,น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล สส.สกลนคร,นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานีและ น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายอรรถกร กล่าวว่า ทีมโฆษกชุดใหม่จะร่วมกันสื่อสารจุดยืนของพรรคในประเด็นสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ สิทธิสตรี และสถานการณ์ความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงจะทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชน และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในประเด็นที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง
“พรรคกล้าธรรมจะพยายามทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน และสื่อสารสิ่งที่พรรคตั้งใจทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มที่” นายอรรถกร กล่าว