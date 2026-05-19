กธ.หนุนกู้ช่วยปชช.แต่ค้านใช้ปรับโครงสร้างพลังงาน แจงไม่เข้าชื่อเหตุครบแล้ว จี้รัฐอย่าละเลยรถไฟชนรถเมล์

“อรรถกร” หนุนกู้ 2 แสนล.แรกช่วยปชช. แต่ค้าน 2 แสนล.ปรับโครงสร้างพลังงาน ชี้ ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ควรใช้งบปกติ แจงปมไม่ร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นศาลฯ เหตุได้ชื่อครบแล้ว จี้รัฐอย่าละเลยเหตุรถไฟชนรถเมล์ ซัดเป็นความบกพร่องที่ป้องกันได้
เมื่อวันที่ (19 พฤษภาคม) เวลา 16.30 น.ที่อาคารที่ทำการพรรคกล้าธรรม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคต่อกรณี พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากพรรคฝ่ายค้านบางส่วนว่า พรรคกล้าธรรมได้มีการหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาในการทำงานร่วมกัน
นายอรรถกร กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมเห็นว่าการกู้เงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนยังมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนกำลังเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม ราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงต้องเร่งนำงบประมาณเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างไรก็ตาม พรรคกล้าธรรมไม่เห็นด้วยกับวงเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท ที่จะนำไปใช้ในโครงการปรับโครงสร้างพลังงาน โดยมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผ่าน พ.ร.ก.เงินกู้ และควรดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณปกติ เนื่องจากเป็นโครงการระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนระบบพลังงาน เช่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานแสงอาทิตย์
“พรรคกล้าธรรมไม่ได้คัดค้านทุกเรื่อง เราเห็นด้วยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ในเรื่องที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เราก็ต้องแสดงจุดยืนและส่งเสียงไปยังรัฐบาล เพื่อให้รับฟังและนำข้อเสนอไปปรับปรุงการทำงาน” นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร ยังระบุว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนจะกลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป พร้อมยืนยันว่าได้มีการทำความเข้าใจกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว หลังช่วงแรกอาจเกิดความคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสาร โดยทุกฝ่ายเข้าใจกันดีและพร้อมร่วมมือกันทำงานต่อไป
นอกจากนี้ นายอรรถกร ยังกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น และสะท้อนความบกพร่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ หากมีการใส่ใจและป้องกันอย่างจริงจัง เหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้
“หากมีวาระเข้าสู่สภา พรรคกล้าธรรมพร้อมสะท้อนเสียงไปยังรัฐบาลว่า ไม่สามารถละเลยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของประเทศได้” นายอรรถกร กล่าว