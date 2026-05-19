วุ่นอีก! "สถ." ล้มจ้างสอบผู้บริหารท้องถิ่น 69" ส่อซ้ำรอย แม้ได้สถาบันชนะประมูล 23 ล้าน เหตุไม่พบการแจ้งเกณฑ์คะแนนย่อยผู้เสนอราคา

วุ่นอีก! ล้ม! "สอบผู้บริหารท้องถิ่น" ส่อล่าช้าซ้ำรอยต้นปี "สถ." แจ้ง "ขอยกเลิกการจ้างสอบสายงานผู้บริหาร ปี69" เหตุ "บอร์ดพิจารณาอุทธรณ์ข้อร้องเรียนฯ" พบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เฉพาะ "เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อย" ไม่ได้แจ้งให้ "ผู้ยื่นข้อเสนอ" ทราบตั้งแต่ต้น เห็นควรยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนดําเนินการให้ถูกต้อง ด้าน "ศูนย์สอบสถาบันดัง" ที่ชนะประมูล 23.9 ล้าน ยันจะไม่ฟ้องศาลใดๆ แม้ สถ.เปิดช่อง ยื่นศาลปกครอง ชี้อาจทำการสอบยิ่งล่าช้า เหตุยังมีสิทธิประมูลใหม่
วันนี้ (19 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (กสถ.) ออกหนังสือแจ้ง "ยกเลิกการจ้างสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2569" อบต. ,อบจ. ,เทศบาล ทั้ 3 ระดับ ทั่วประเทศ และเมืองพัทยา กว่า 7.8 พันแห่ง
มีใจความว่า ตามที่ กสถ. ได้จ้างดําเนินการสรรหาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยวิธีคัดเลือก และได้ประกาศ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ชนะเสนอราคา เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2569 วงเงิน 23,984,478 บาท
"ต่อมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ยื่นหนังสือขออุทธรณ์ และคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ดังกล่าว โดยได้รายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลข้างต้น ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง พิจารณา
ขณะที่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้พิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้ว เห็นว่า กรณีนี้ ไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ จึงไม่รับประเด็นอุทธรณ์นี้ไว้พิจารณา
ด้าน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เห็นว่าการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกําาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อย มิได้แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น
"จึงควรยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดําเนินการให้ถูกต้อง ต่อไป"
(ไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง สถ. จึงได้พิจารณาประกาศยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างดังกล่าว
และจะเร่งรัดจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดําเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารโดยเร่งด่วนต่อไป
มีรายงานว่า วันเดียวกัน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เวียนหนังสือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใจความสำคัญว่า ขอยกเลิกการจ้างดําเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในครั้งนี้
ทั้งนี้ ขะไม่ตัดสิทธิ์ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ที่จะเข้าเสนอราคา ในครั้งต่อไป อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการจ้างดําเนินการสรรหาข้าราชการฯ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องเป็นหนังสือ ต่อศาลปกครอง
หรือช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ ประกาศฉบับนี้ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ สถ. ได้จัดส่ง คําวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.5/16006 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ใจความว่า
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ได้พิจารณา คําอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาแล้ว เห็นว่า
ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า ผู้อุทธรณ์ขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดําเนินการสรรหาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ 2 เมษายน 2569
พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบ แจ้ง และเปิดเผยรายละเอียดคะแนนขอเสนอทางด้านราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม
กรณีนี้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว เป็นเพียงการขอให้เปิดเผยรายละเอียด ข้อเสนอทางด้านราคา และทางด้านเทคนิคของผู้ชนะการเสนอราคาและผู้อุทธรณ์
"โดยไม่ได้ระบุข้อเท็จจริง และเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจนว่า หน่วยงานของรัฐ "มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์" และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
อย่างไร กรณีนี้จึงไม่มีเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ตามนัยมาตรา 114 ประกอบมาตรา 116 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนั้น จึงไม่รับประเด็นอุทธรณ์นี้ไว้พิจารณา
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สถ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยได้แบ่งข้อเสนอเป็นเกณฑ์ย่อย แต่กรมฯ ไม่ได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น ว่าจะพิจารณาอย่างไร
และเมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาให้คะแนน ตามดุลพินิจ จึงไม่เป็นไปตามข้อ 1 ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทํา ร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกําหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
ดังนั้น กรมฯ จึงควรยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ให้ สถ. แจ้งผลการพิจารณากรณีไม่รับประเด็นอุทธรณ์ ไว้พิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วยว่า
"หากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะโต้แย้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์นี้"
ขณะที่เพจ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แชร์เผยแพร่หนังสือที่ กสถ. จัดส่งถึง ประกอบด้วย คําวินิจฉัยอุทธรณ์ และหนังสือขอยกเลิกสัญญา โดยโพสต์เพียงสั้น ๆ ว่า ม.ธรรมศาสตร์ จะไม่ฟ้องศาลใดๆ แม้แต่ศาลไคฟง เพราะจะทำให้การสอบยิ่งช้า แต่พร้อมสู้ไปกับสุจริตชน.