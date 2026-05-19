"ศธ." รับลูกครม. สกัดเด็กหลุดออกนอกระบบ เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนไม่แจกใบจบเพราะค้างค่าเทอม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. มอบ ศธ. เจ้าภาพใหญ่ผนึกกำลังหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหา รร.สังกัด สพฐ. เมินออกใบรับรองวุฒิ เหตุเด็กค้างค่าเทอม ตามนโยบาย Thailand Zero Dropout ต้องไม่มีเด็กหลุดจากระบบ
วันนี้ (19 พ.ค.) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ได้อย่างต่อเนื่อง
"รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้" ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน