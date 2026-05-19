ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจรัฐบาลไทย-สิงคโปร์ ฝึกคอบร้าโกลด์พ.ศ. 2568-2573

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2568-2573)
วันนี้ (19พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Singapore on the Participation of Singapore Armed Forces in Cobra Gold Exercise in the Kingdom of Thailand) (พ.ศ. 2568-2573)
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ ให้ กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม รวมทั้ง ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า กองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ (เป็นการฝึกร่วม/ผสมระดับพหุภาคีในการส่งเสริมด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพ และมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี) ซึ่งที่ผ่านมากองทัพสิงคโปร์ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกในไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ (พ.ศ.2568-2573) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเงื่อนไข ข้อกำหนด และคำแนะนำสำหรับกำลังพล รัฐบาลไทยและรัฐบาลสิงคโปร์ในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ในไทย
สำหรับประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสิงคโปร์ ทั้งในด้านการเมือง ด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจในอนาคต