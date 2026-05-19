มท.3 ห่วงแผ่นดินไหวสั่งเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาปชช. ยันระบบ SHM ตรวจวัดอาคารกรมฯ ปลอดภัย

"เจเศรษฐ์" ห่วงใยเหตุแผ่นดินไหวเมียนมา สั่งการกรมโยธาฯ เปิดสายด่วน 1531 ให้คำปรึกษาประชาชน ยืนยันระบบ SHM ตรวจวัดอาคารกรมฯ ปลอดภัย โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2569) จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เวลา 09.05 น. ที่ผ่านมา ซึ่งแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยและปฏิบัติงานอยู่บนอาคารสูงรับรู้ได้ถึงการสั่นไหวนั้น
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบดังกล่าว จึงได้สั่งการเชิงรุกให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดบริการสายด่วน 1531 ในทันที เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความอุ่นใจและมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคาร
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคาร (Structural Health Monitoring : SHM) ซึ่งติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการความสูง 20 ชั้น ของกรมฯ พบว่า มีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002 g ซึ่งสามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวของอาคารได้ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงต่ออาคารแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กรมฯ จะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบ SHM เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไป