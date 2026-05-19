"ไหม" เห็นพ้องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกไม่คุ้ม เหน็บรีบพูดคนไทยได้ดูฟรีทำต่อรองราคาไม่ได้ แนะเปิดทางเอกชนลงทุน-รับความเสี่ยงเอง

"ศิริกัญญา" เห็นพ้อง "ศุภมาส" ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไม่คุ้มค่า ชี้วัดผลได้ยาก รัฐบาลไม่มีเงินถุงเงินถังควรเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่น เหน็บรีบพูดคนไทยได้ดูฟรี ทำต่อรองราคาไม่ได้ แนะ เปิดทางเอกชนลงทุน-ประเมินความเสี่ยงเอง เตือนพลาดแล้วอย่าพลาดอีก
วันที่ 19 พ.ค.ที่อาคารอนาคตใหม่ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลอาจไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลก ว่า ที่รัฐบาลออกมาบอกว่าถอนแล้วก็ยังงง ๆ อยู่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ใช้เงินของรัฐบาลเลยแต่รอบนี้กลับมาบอกว่าถอนแล้ว จึงไม่ทราบว่าสิ่งที่ถอนนั้นคือถอนอะไร แต่เราคงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ที่บอกว่าจะไม่ใช้เงินรัฐบาล สุดท้ายแล้วจะไปใช้กองทุน USO (Universal Service Obligation) หรือ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มาใช้ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกครั้งนี้หรือไม่ ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ เพราะรัฐบาลพูดไม่คงเส้นคงวาในแต่ละรอบ เป็นเรื่องที่เราคิดว่าไหน ๆ ก็ไม่ได้อยู่ในรายการ Must Have อีกต่อไปแล้ว
ควรจะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ และให้เอกชนเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและกำไรจากการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยตัวเอง รวมถึงการต่อรองค่าลิขสิทธิ์หากรีบพูดว่าคนไทยจะได้ดูฟรีแน่นอน รัฐบาลรับเรื่องนี้แล้วอำนาจการต่อรองมันลดลงจริง ๆ จาก 1,300 ล้านบาทก็ต่อรองลงมาไม่ได้เลย ถือเป็นบทเรียนและต้องติดตามกันต่อไปว่าจะใช้เงินจากใครมาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกในครั้งนี้
เมื่อถามถึงกรณีที่นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาว่าแจงค่าลิขสิทธิ์บอลโลกแพงไม่คุ้มค่า และอาจต้องให้เอกชนเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ เป็นแผนที่ถูกหรือไม่เพราะมีการบอกว่าจะนำเงินไปใช้อย่างอื่น นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า จริง ๆ ก็ถูกอยู่แล้วเรื่องความคุ้มค่าของเรื่องนี้ค่อนข้างประเมินได้ยาก เพราะประโยชน์ที่จะได้รับคือความสุขของประชาชนที่ได้ดูฟุตบอลหรือการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเล่นกีฬา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะประเมินได้ยากว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไร
"อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลอาจจะไม่มีเงินถุงเงินถังในขณะนี้ ก็เก็บเงินเก็บสตางค์เอาไว้ดีกว่า หากจะใช้กองทุนของ กสทช. หรือกองทุน USO ก็ควรที่จะใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์มากกว่า และฝากถึง กสทช. ทุกท่าน ให้ตัดสินใจเรื่องนี้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ USO เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อย หรือคนพิการให้เข้าถึงสื่อต่าง ๆ ไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแต่อย่างใด พลาดไปแล้วอย่าพลาดอีก " นางสาวศิริกัญญากล่าว