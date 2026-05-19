สว.ถกปมรถไฟชนรถเมล์ ซัดปล่อยระบบรางล้าหลัง จี้เอาคนผิดทั้งตัวเล็ก–ตัวใหญ่ "นันทนา" ชี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นรัฐมนตรีลาออกแล้ว

สว.ถกญัตติโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์อโศก–ดินแดง ซัดปล่อยระบบรางล้าหลัง บังคับใช้กฎหมายล้มเหลว จี้เอาคนผิดทั้งตัวเล็ก–ตัวใหญ่มารับผิด“นันทนา” ชี้ถ้าเป็นญี่ปุ่น รมต.คมนาคมลาออกไปแล้ว ขณะ “วุฒิพงศ์” เสนอจับตรวจยาเสพติดทั้งนักการเมือง–ขรก. ส่วน “บุญจันทร์” วอนอย่าเพิ่งตัดสินตามโซเชียล เร่งปลูกฝังวินัยจราจรคนไทยป้องกันเหตุซ้ำรอย
วันนี้ (19 พ.ค.) เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาญัตติด่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศก–ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ของนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สมาชิกวุฒิสภา และญัตติเรื่องโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์ วิกฤตความปลอดภัยและการเยียวยา ของนาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา
โดยสมาชิกวุฒิสภาหลายคนอภิปรายสะท้อนปัญหาทั้งด้านวินัยจราจร การบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยระบบราง การบริหารจัดการจราจรในพื้นที่จุดตัดรถไฟ รวมถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายวุฒิชาติ ผู้เสนอญัตติ ได้เปิดคลิปเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ รวมถึงคลิปเจ้าหน้าที่โบกธงแดงให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าตามกฎหมายกำหนดให้รถไฟใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อมีการส่งสัญญาณให้หยุด เหตุใดรถไฟจึงยังวิ่งต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคพื้นกับพนักงานขับรถไฟ
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสลดใจให้กับประชาชนทั้งประเทศ แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยรองรับ ทั้งของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก และพระราชบัญญัติจราจรทางบก แต่หากไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังหรือประชาชนไม่ร่วมมือ เหตุการณ์เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า สมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ตนเคยลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพราะยอมรับว่ากายภาพของพื้นที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการจราจร โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่รถติดสะสมจำนวนมาก ประกอบกับรถไฟใช้เวลาวิ่งผ่านในจุดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 นาที หากเป็นขบวนสวนกันยิ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรสะสมมากขึ้น
“คนที่มีภารกิจเร่งรีบ เมื่ออยู่ท่ามกลางการจราจรติดขัด ก็พยายามจะรีบทุกอย่างเพื่อไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด แต่เมื่อไม่มีการจัดการที่ดี ก็อาจนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ได้”
นายวุฒิชาติ ยังกล่าวว่า ตามกฎหมายกำหนดชัดว่าในรัศมี 5 เมตรจากรางรถไฟ ห้ามมียานพาหนะกีดขวาง แต่ในทางปฏิบัติกลับยังพบรถจอดคร่อมรางอยู่เป็นประจำ แม้เพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ จึงสะท้อนว่าการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ พร้อมเสนอให้ตำรวจจราจรเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงระบบไม้กั้นทางรถไฟให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยต้องปิดช่องว่างไม่ให้รถหรือคนเดินลอดผ่านได้
นอกจากนี้ นายวุฒิชาติ ยังกล่าวถึงประเด็นใบอนุญาตของพนักงานขับรถไฟว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตไว้แล้ว แต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายจริงจังเพียงใด เพราะหลังเกิดเหตุยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ด้าน น.ต.วุฒิพงศ์ ผู้เสนอญัตติอีกฉบับ กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมและวิกฤตความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะไทย โดยไม่ควรจบลงเพียงการเยียวยาผู้เสียหาย แต่ต้องมีการปฏิรูประบบความปลอดภัยทั้งระบบ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาขอโทษประชาชน และนำผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร
นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญมีอย่างน้อย 4 เรื่อง ได้แก่ การขาดวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ การประสานงานระหว่างตำรวจจราจรกับการรถไฟฯ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การไม่มีระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่เพียงพอ และปัญหาบุคลากร หลังพบว่าพนักงานขับรถไฟมีสารเสพติดในร่างกาย
นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าวว่า เรื่องสารเสพติดถือเป็นประเด็นร้ายแรง เพราะมีรายงานว่ามีการวิทยุสื่อสารถึงพนักงานขับรถไฟถึง 2 ครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่สามารถหยุดรถไฟได้ทัน พร้อมเสนอให้มีการตรวจสารเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับนักบินหรือข้าราชการบางหน่วยงาน
“ก่อนขึ้นบิน นักบินทุกคนต้องตรวจสารเสพติดก่อน ข้าราชการยังต้องตรวจเลย ผมว่าสภาก็น่าจะตรวจบ้าง มีใครติดยาบ้าบ้างหรือไม่ ตรวจให้หมด สส.-สว. ใครเป็นสีม่วงเมื่อไหร่ก็จับปลดเลย” นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าว
นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้ง “กองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากขนส่งสาธารณะ” เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือได้ทันทีโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือการร้องขอจากหน่วยงานรัฐ พร้อมเสนอให้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยระบบรางที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
ขณะที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า สังคมไทยมักโยนความผิดให้ “สันดานคนไทย” หรือความไม่มีวินัยของประชาชน แต่แท้จริงแล้วปัญหาอยู่ที่รัฐที่ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ หากเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศในยุโรป เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ รัฐมนตรีคมนาคมคงออกมารับผิดชอบและประกาศลาออกไปแล้ว แต่ในประเทศไทยกลับไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ มีเพียงการเสนอแนวคิดหรือแสดงวิสัยทัศน์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
“ประเทศไทยถูกหลอกว่าเป็นเรื่องของความไม่เอาไหนของประชาชน ไม่ว่าความเสียหายจะใหญ่แค่ไหน ก็ไม่มีรัฐมนตรี ปลัด หรืออธิบดีคนไหนออกมารับผิดชอบ อย่างเก่งก็แค่ออกมาแสดงวิสัยทัศน์”
น.ส.นันทนา ยังกล่าวว่า รัฐบาลไทยละเลยการพัฒนาระบบรางมานานกว่า 133 ปี โดยเน้นสร้างถนนมากกว่าพัฒนารถไฟ ส่งผลให้เส้นทางรถไฟตัดผ่านเมืองและตัดกับถนนในระดับพื้นดินจำนวนมาก กลายเป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และทำให้รถไฟถูกมองเป็นเพียง “ระบบสังคมสงเคราะห์สำหรับคนจน” แทนที่จะเป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งลงทุนแก้ไขจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ ทั้งการสร้างทางยกระดับหรือทางลอด รวมถึงยกระดับระบบรถไฟให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศอย่างจริงจัง
ด้าน พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ตนผ่านจุดเกิดเหตุเป็นประจำ และเคยตั้งคำถามว่าหากรถติดค่อมรางรถไฟจะต้องทำอย่างไร เพราะไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเฝ้าทุกจุดตัดได้ พร้อมยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ประชาชนมีวินัยจราจรสูง เมื่อพบเครื่องกั้นรถไฟก็หยุดรถทันที แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม
พล.ต.ท.บุญจันทร์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวไม่ควรรีบด่วนตัดสินว่าใครผิดจากกระแสโซเชียล แต่ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ยกธงแดงกับพนักงานขับรถไฟว่าได้แจ้งสถานการณ์รถติดค่อมรางอย่างชัดเจนหรือไม่
พล.ต.ท.บุญจันทร์กล่าวว่า คณะกรรมาธิการกฎหมายและคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา จะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในชุมชนแออัด พร้อมเสนอให้เพิ่มสัญญาณเสียงเตือนรถไฟในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังไม่มีไม้กั้น รวมถึงขอให้สังคมอย่าเพิ่งตำหนิพนักงานขับรถไฟกรณีไม่มีใบอนุญาต เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสู่ระบบใบอนุญาตขับขี่รถไฟตามกฎหมายใหม่
“ถึงเวลาหรือยังที่กระทรวงศึกษาต้องเสริมสร้างวินัยคนในชาติ สิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ เมื่อเข้าไปในเขตพื้นที่รถไฟต้องมีความรู้และระมัดระวังอย่างไร” พล.ต.ท.บุญจันทร์ กล่าว
นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ สว. ภิปรายญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กับถนนอโศก-ดินแดง เมื่อวันนที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมากล่าวว่า โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น สื่อต่างชาติตีข่าวไปทั่วโลก ตั้งคำถามถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลัง หาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานไม่ได้ โดยวิจารณ์ความหละหลวมประเทศไทยอย่างหนัก
ส่วนแนวคิดห้ามรถไฟวิ่งเข้ากทม.ชั้นในนั้น นายพรชัย กล่าวต่อว่า ตนขอคัดค้านอย่างหนัก เป็นนโยบายวัวหายล้อมคอก ผลักภาระให้ประชาชน 4 หมื่นคนที่ใช้รถไฟเดินทางมาทำงานในกทม.ทุกวัน อย่าให้ความมักง่ายแก้ปัญหาของรัฐตัดตอนความต่อเนื่องการเดินทาง แล้วโยนความยากลำบากให้ประชาชน ขอให้ใช้การสูญเสีย 8 ชีวิต สร้างกำแพงความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่ช่วยปกป้องชีวิตประชาชนได้จริง
ทั้งนี้ ภายหลังสมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบทั้ง 2 ญัตติ และส่งข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป