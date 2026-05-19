“โสภณ” เซ็นยกเลิกระเบียบขึ้นเงินเดือนผู้ช่วย สส.-สว.ตั้ง กก.อิสระศึกษารายละเอียด ให้เวลา 90 วัน

“โสภณ”เซ็นยกเลิกระเบียบรัฐสภาขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยทำงาน สส.-สว. พร้อมตั้ง กก.อิสระศึกษารายละเอียด จำนวนผู้ช่วยทำงาน-สิทธิประโยชน์ ให้เวลาทำงาน 90 วัน
วันที่ 19 พ.ค.ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แถลงผลการประชุม ก.ร. ว่า ที่ประชุม ก.ร. มีมติให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สส. สว. และกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาฯ หรือ วุฒิสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 ที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ลงนามอนุมัติขึ้นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยดำเนินการของสส. สว. ทั้งนี้เข้าใจว่าการอนุมัติดังกล่าวในตอนนั้นยังไม่มีวิกฤติทางเศรษฐกิจ แต่สภาปัจจุบันในยุคของตนเห็นว่าการขึ้นค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสม โดยระเบียบดังกล่าวตนสามารถใช้อำนาจประธานรัฐสภายกเลิกได้ และจะให้กลับไปใช้ค่าตอบแทนเดิมที่มีอยู่
นายโสภณ แถลงต่อว่านอกจากนั้น มติ ก.ร. ยังได้ตั้งคณะกรรมการอิสระ โดยมี พล.ต.อ.ประสิทธิ์ ทำดี กรรมการ ก.ร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสภาฯ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสส. และสว. รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงบประมาณ ก.พ. กฤษฎีกา และมีบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือเป็นกรรมการร่วม เพื่อให้พิจารณาในรายละเอียดว่าควรยกเลิก ผู้ช่วย ผู้ดำเนินการ จำนวนผู้ช่วย ผู้ดำเนินกา ประตจำตัว สส. สว. จำนวนกี่คนที่สามารถช่วยปฏิบัติงานได้ โดยไม่เป็นภาระ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยให้เวลาศึกษาภายใน 90 วัน โดยให้ทันเดือน ต.ค. นี้
“เพื่อสร้างความจริงให้ปรากฎ ต่อสิทธิที่มากมาย จึงตั้งกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาและนำเสนอให้สังคมทราบว่า ต่อไปจะมีผู้ช่วยดำเนินงานของฝ่าย สส. สว. กี่คนตามความเหมาะสม ต่อการขับเคลื่อนงานของสส. หรือ สว. รวมถึงการพิจาณาสิทธิประโยชน์ของผู้ช่วยทำงานของ สส. สว. เช่น เงินเดือนที่เหมาะสม โดยผมกำชับให้นำมาตรฐานของประเทศอื่น ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาพิจารณาด้วย” นายโสภณ กล่าว
เมื่อถามว่าการตั้งผู้ช่วยทำงานของ สส. หรือ กรรมาธิการสภาฯในขณะนี้ต้องชะลอออกไปก่อนจนกว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จหรือไม่ นายโสภ กล่าวว่า งานยังเดินไป ทั้งนี้ตนให้นโยบายกับประธานกรรมการเมื่อศึกษาอย่างไรแล้ว ให้ยึดตามนั้น แต่ต้องได้ข้อมูลครบถ้วน มีข้อมูลอ้างอิงว่าดำเนินการอย่างไร และศึกษาจากข้อมูลต่างประเทศแต่ไม่ถึงขั้นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อหาความจริงว่า สส. สว. ควรมีจำนวนผู้ช่วยทำงานเท่าไรเพื่อให้ขับเคลื่อนการทำงานไปได้
เมื่อถามถึงการพิจารณาทบทวนในส่วนของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เพื่อยกเลิกบำนาญ สส. สว. นายโสภณ กล่าวว่า ต้องรอตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณา เบื้องต้นคาดว่าจะทำได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนที่ไม่สามารถทำไปพร้อมกันได้เพราะเป็นคนละชุดและคนละอำนาจกัน
เมื่อถามถึงข้อเสนอให้กมธ.กิจการสภาฯ ศึกษา นายโสภณ กล่าวว่า หากกมธ.กิจการสภาทำแล้วเป็นที่ยอมรับสามารถทำได้ แต่ตนขอพิจารณาก่อนว่า สิ่งไหนที่ทำแล้วเร็วและตอบคำถามของสังคมได้จะใช้ชุดนั้น