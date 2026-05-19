"ไอติม" เผย ปชน.ยินดีแบ่ง สส.ลงชื่อหนุนร่างแก้ไข รธน.ของพรรคอื่น หวังโน้มน้าวให้สภาเห็นด้วยกับร่างของพรรค

‘พริษฐ์’ ยินดี แบ่ง สส.พรรคประชาชน ลงชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคอื่น หวังโน้นน้าวสมาชิกรัฐสภาให้เห็นด้วยกับร่างของพรรคประชาชน
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคประชาชนมีจุดยืนชัดเจนแล้วว่า เราพร้อมที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพิ่มเติม หมวด 15/1 เพื่อเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเน้น 3 หลักการสำคัญ คือ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือการมีคูหาให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้ 2.การป้องกันไม่ให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถูกผูกขาดหรือกินรวบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ 3.ไม่ไปเพิ่มสิทธิพิเศษหรืออำนาจให้กับ สว.ในการมีสิทธิพิเศษที่จะมากำหนดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้ประกาศต่อสาธารณะไปแล้ว และในวันนี้ (19 พ.ค.) เป็นเพียงการนำหลักการเข้าไปหารือในที่ประชุม สส.พรรคประชาชน เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงร่างซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอได้ในเร็วๆ นี้
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีหลายพรรคการเมืองที่มีความประสงค์ที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เสียง สส.ของพรรค ไม่เพียงพอ เช่น พรรคเพื่อไทย ที่ได้ประกาศต่อสาธารณะแล้ว เราจึงบอกว่า สส. ของพรรคประชาชน 119 คน หากเราสามารถจัดสรร สส.บางส่วน เพื่อไปร่วมเซ็นชื่อให้กับร่างอื่นที่มีความสอดคล้องกับ 3 หลักการของพรรคฯ เราก็ยินดี เพราะอย่างน้อย จะได้มีร่างสอดคล้องของพรรคการเมืองอื่นเข้าไปพิจารณาด้วย รวมไปถึงหากภาคประชาชนจะมีการริเริ่มกระบวนการ การล่ารายชื่อทางเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเช่นกัน ตราบใดที่ร่างสอดคล้องกับ พรรคประชาชน
เมื่อถามว่า หากร่างของพรรคอื่นและภาคประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา มั่นใจได้หรือไม่ว่า ร่างของพรรคประชาชน จะมีความสุ่มเสี่ยงที่เพื่อนสมาชิกจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เราคงต้องทำเต็มที่ เพื่อโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภา และมองว่า 3 หลักการที่ได้เสนอไปนั้น หวังว่าจะเป็น 3 หลักการ ที่ประชาชนเห็นด้วย และเชื่อว่าหากประชาชนเห็นด้วย ก็จะเป็นแรงส่งในโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาได้.