“จุลพันธ์” ย้ำ พท.หนุนจัดทำ รธน.ใหม่ แต่ 74 เสียงไม่พอ เล็งหากลไกหนุนในสภา พร้อมคุยพรรคร่วมรัฐบาล

“จุลพันธ์” ย้ำพรรคเพื่อไทยหนุนจัดทำ รธน.ฉบับใหม่ แต่ยอมรับ 74 เสียงไม่พอ เล็งหากลไกหนุนในสภา พร้อมจ่อคุยพรรคร่วมรัฐบาล
เมื่อเวลา 09.25 น.วันที่ 19 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค พท.ว่า ยอมรับว่าพรรค พท.เสียงไม่ถึง ซึ่งกระบวนการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องใช้ 100 เสียงแต่พรรค พท.มี 74 เสียง แต่จุดยืนของเราสนับสนุนสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะเดียวกัน เรื่องของประชามติก็ยังคงอยู่ ซึ่งต้องหากลไกในความร่วมมือ เพราะถ้าเสียงไม่พอก็อยู่ที่ความร่วมมือในสภา ว่าเราจะพูดคุยกันได้แค่ไหน และคนที่เราคุยด้วยพร้อมที่จะผลักดันตัวร่างที่เราเตรียมไว้หรือไม่ ซึ่งต้องรอดูกันต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการคุยกับพรรคภูมิใจไทย(ภท.)ด้วยหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า ก็ต้องคุยกับพรรค ภท.ด้วย
เมื่อถามว่า ต้องคุยกันในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า คงมีเวทีในการคุยกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กัน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่ และยังมีเรื่องที่ด่วนกว่านี้