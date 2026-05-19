'ไอติม' ซัด 'พิพัฒน์' คิดตื้นๆ ห้ามรถไฟวิ่งเข้าเมือง ผลักภาระให้ประชาชน แนะ 3 แนวทางแก้

'พริษฐ์' จวก รมว.คมนาคม คิดตื้นๆ ห้ามรถไฟวิ่งเข้าเมือง หลังเหตุรถไฟชนรถเมล์ ชี้ผลักภาระให้ประชาชน แนะบังคับใช้กฎหมายจริงจัง ออกแบบเส้นทางจราจรใหม่ เร่งทำทางรถไฟส่วนขาดลดจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีวิปรัฐบาลจะมีการยื่นญัตติด่วนถึงสถานการณ์เหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่ถนนอโศก-ดินแดง ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ว่า เรามีแผนจะยื่นญัตติด่วนอยู่แล้ว และได้มีการยกหูหาตัวแทนวิปรัฐบาล ตกลงกันว่าจะมีการยื่นญัตติร่วมกัน ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันว่าจะใช้ช่วงเวลาในวันที่ 20 พ.ค.นี้ มาพิจารณา คิดว่ามีหลายประเด็นที่จะต้องเสนอแนะรัฐบาล อย่างท่าทีของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ล่าสุด ที่เสมือนเป็นการเสนอทางออกว่า จะไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมือง ตนคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดที่คิดตื้นไป ไม่ได้รอบด้าน เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟ คิดว่าทางออกในเรื่องนี้ควรจะรอบคอบและรอบด้านกว่านี้
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า มีหลายอย่างที่เราทำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ต้องเพิ่มภาระในลักษณะดังกล่าว เช่น ตัวอย่างที่ 1. เราต้องเอาจริงและการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพตามกฎจราจร เราต้องยกประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และมีการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลที่เราเคยได้รับจากทางตำรวจ กทม. ในกรรมธิการเมื่อปีที่แล้ว แม้ในจุดที่มีกล้องและตรวจสอบได้ว่าใครกระทำความผิด หรือฝ่าฝืนกฎจราจร มีการออกใบสั่งกับผู้ที่กระทำความผิดเพียงแค่10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถือเป็นตัวอย่างที่กระบวนการอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการบังคับใช้กฎหมาย
2.การพยายามออกแบบเส้นทางการใช้รถใช้ถนน สะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้น และด้วยบริบทตรงแยกมักกะสันที่เกิดเหตุ หากรถทุกคันปฏิบัติตามกฎจราจรก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางอยู่ ถือเป็นปัญหาในเรื่องการออกแบบที่เราควรจะมาทบทวนในลักษณะเช่นนี้ 3.การเร่งโครงการทางรถไฟส่วนขาด (Missing Link) เพื่อลดจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์ เพราะฉะนั้นทางออกในเรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบ รอบด้านและทำอย่างรวดเร็ว
"ถ้าจะมาแนวทางของนายพิพัฒน์ พอเกิดปัญหานี้ก็ไม่ให้รถไฟวิ่งมากลางเมืองเลย คิดว่าแนวคิดอาจจะคิดตื้นไปนิด เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่ใช้รถไฟมากเกินไป" นายพริษฐ์ กล่าว.