“ยศนันท์” เตรียมปฏิรูประบบพอร์ตโฟลิโอ พัฒนาทุนมนุษย์สอดรับนโยบายรัฐบาล

“ยศนันท์” เตรียมปัดฝุ่น โครงการปฏิรูปพอร์ตโฟลิโอ เผย ไทยมีความจำเป็นพัฒนาทุนมนุษย์สอดรับนโยบายรัฐบาล
วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงโครงการนโยบายปฏิรูประบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ว่า เรื่องนี้มีการศึกษามา 2 ปี เป็นเรื่องของ Skills Future คล้ายกับสิงคโปร์ พลิกฟื้นประเทศขึ้นมา โครงการนี้ได้ศึกษามาสักระยะ แต่ด้วยบริบทปัจจุบันมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลายเรื่องสามารถนำเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาปรับผสมได้ ซึ่งจะมีการพูดคุยต่อไปกับนายกรัฐมนตรี และเรื่องนี้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องทำ บริบทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี และ ครม. อีกครั้ง จะได้ดำเนินการได้อย่างรอบคอบ อีกทั้งเรื่องดังกล่าวต้องทำเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มมนุษย์ ขนานกันกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละมหาวิทยาลัย
ส่วนการต่อยอดทักษะโครงการนี้ในการเพิ่มทักษะ ทั้งอัปสกิล รีสกิล นายยศชนัน เปิดเผยว่า มีแพลตฟอร์มต่างๆ ของ BOI ที่น่าสนใจ และมีการพูดคุยบูรณาการหลายส่วนเข้ามาด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้เราจะทำสองประเด็น คือ 1. เศรษฐกิจที่มีอยู่ต้องเพิ่ม New Growth Engine เพราะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ถ้าเพิ่มทักษะ จะทำให้เริ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่ 2. ส่งเสริมเครื่องยนต์ใหม่ Eco Engine ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับทุกคน นำมาพัฒนาทักษะบางส่วนและได้รับการรองรับอาชีพเพิ่มเติม แม้เศรษฐกิจไม่ดีมี แต่โอกาสถ้าเรามาหนุนเรื่องทักษะหรือที่เกี่ยวข้อง มีรัฐบาล มหาวิทยาลัย BOI และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรามีความจำเป็นต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน