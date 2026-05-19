“ศุภมาส” ลุยสอบบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้ขณะชาร์จแบตฯ อ้างเพราะชาร์จเกิน 70% ขัดความรู้สึก ร้องเรียนแล้ว 45 ราย

“ศุภมาส” ลุยสอบบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่แล้วไฟไหม้ ชี้บริษัทอ้างเหตุผลชาร์จเกิน 70 % ขัดแย้งความรู้สึก เผยมีผู้ร้องทุกข์ 45 ราย พบเกิดปัญหาจุกจิก สคบ.จ่อเรียก สอบ 21 พ.ค. นี้
วันที่ 19 พ.ค.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้า ชาร์จไฟแล้วไฟไหม้ ว่า เกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไปชาร์จไฟที่บ้านและเกิดไฟไหม้ โดยในวันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคมนี้ ในฐานะที่กำกับดูแล สคบ. มอบให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นั่งประชุมติดตามกรณีนี้ที่ สคบ. ซึ่งจะมีการพูดคุยกับบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งมีกระแสข่าวว่า บริษัทออกมาระบุไม่มีความผิด เนื่องจากคนชาร์จ ชาร์จไฟเกินอัตรา ส่วนตัวมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึก
ขณะที่การทำงานของ สคบ. จะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเข้ามาชี้แจง ต้องการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยระบุว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คัน ถือว่าเพราะถือว่าเกิดปัญหาที่แบตเตอรี่ และทราบข้อมูลว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่ 800 ลูกในเดือนมิถุนายนนี้
รวมถึงจะทราบแนวทางการเยียวยาเจ้าของรถในช่วงที่ไม่มีรถใช้ และต้องชี้แจงสาเหตุเหตุเรื่องไฟไหม้ที่แบตเตอรี่ แม้ว่าคนชาร์จ จะชาร์จเกิน 70 % ในความเป็นจริงแล้ว ต้องชาร์จเกิน 100 % ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจง
ขณะที่หน้าที่ของ สคบ.สามารถที่จะฟ้องแทนผู้บริโภคได้ ขณะมีผู้ร้องทุกข์ 45 ราย แม้ว่าบางรายไม่ได้เกิดเหตุหมด แต่ก็มีความกังวล จึงได้มาร้องที่ สคบ.ไว้ก่อน
นางสาวศุภมาส ระบุอีกว่ากรณีรถไฟฟ้าไม่ได้เกิดปัญหามาก เพียงแต่มีบางบริษัทปิดตัวไป ทำให้เกิดการตื่นตระหนก ในเรื่องของผู้ค้า เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อีก จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอื่น ๆ ก็ไม่ได้มีปัญหา แต่จะมีบางประเด็นที่จุกจิก ไม่ถือเป็นอันตราย เช่น วิ่งแล้วไม่ได้ตามสเปก ที่ถูกกำหนดไว้ หรือโฆษณา หรือการซ่อมต้องรออะไหล่นาน ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้วย เพื่อให้ธุรกิจเกิดความเหมาะสม สมดุล และเติบโตไปได้ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาด และรัฐบาลได้สนับสนุนเรื่องนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของโลก ดังนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านช่วงนี้ไปได้
นางสาวศุภมาส ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ทราบว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ากี่รุ่นที่เกิดปัญหา แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยม จึงมีคนซื้อจำนวนมาก