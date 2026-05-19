"สุริยะ" ถอย! ยุติของบกลางทำปุ๋ยชีวภาพ 6.5 พันล้าน เหตุไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วน เล็งปรับแผน

"สุริยะ" ถอนวาระเสนอ ครม.ของบกลาง 6.5 พันล้านทำโครงการปุ๋ยชีวภาพแก้ขาดแคลนปุ๋ยเคมี เหตุไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วน เล็งปรับแผน ขอดูข้อสังเกตของ สตง.ให้รอบคอบ
วันที่ 19 พ.ค.ทีาทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ของบกลาง 6.5 พันล้านบาท เพื่อทําโครงการปุ๋ยชีวภาพ-ชีวพันธ์ เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ย จากการสู้รบตะวันออกกลางว่า ทางกรมวิชาการเกษตร ได้เสนอให้กระทรวง เป็นผู้เสนอ ครม. แต่ว่าแต่วานนี้(18 พ.ค.) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งเรื่องมายังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าโครงการนี้อาจไม่เข้าข่าย ในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษ เพื่อจะใช้งบกลาง ดังนั้น เพื่อความรอบคอบ ตนจึงทําเรื่องขอถอนโครงการดังกล่าวออกจาก ครม.ไปก่อน เพื่อไปดูทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อย และดูว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป
เมื่อถามว่า หากไม่ได้งบกลาง จะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นหรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนปุ๋ยให้เกษตรกร นายสุริยะ กล่าวว่า ขอดูข้อสังเกตของ สตง.ก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบ แล้วค่อยพิจารณาทิศทางการดําเนินการต่อไป