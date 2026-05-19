โฆษกกล้าธรรมเสียดายรัฐสภาก้าวถอยหลัง เซตซีโร่ร่างแก้ รธน.กว่า 20 ฉบับ ชี้ขัดผลประชามติ

"อรรถกร" โษกพรรคกล้าธรรม เสียดายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภาไร้โอกาสพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ ทำกระบวนการสะดุดจนแทบต้องนับหนึ่งใหม่ ชี้สวนทางผลประชามติ เผยเตรียมประชุมพรรคปรับโครงสร้างใหญ่ พร้อมเปิดกว้างฟังเสียงสมาชิก เคาะท่าทีจะยื่นร่างเองหรือยกมือหนุนเพื่อนสมาชิก
วันที่ 19 พ.ค.2569 เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา ในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคต่อกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเดินสายขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่น ๆว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐสภาไม่มีโอกาสได้พิจารณาการยืนยันกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากเพื่อนสมาชิกอีกประมาณ 20 กว่าฉบับ ส่งผลให้ความเห็นของสมาชิกเดิมที่มองว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ กลับกลายเป็นว่าในวันนี้ร่างต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแทบจะต้องถูกตั้งต้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวค่อนข้างย้อนแย้งกับผลประชามติของประชาชน ที่ทำพ่วงมากับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในขั้นตอนต่อไป นายอรรถกร เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้พรรคกล้าธรรมจะมีการจัดประชุมพรรคขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพรรคกำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในพอสมควร จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนสมาชิก ทั้งที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนสมาชิกพรรคที่สนใจ ได้เข้ามาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางของพรรคในเรื่องนี้
"เราจะมาพูดคุยกันว่า พรรคกล้าธรรมจะมีแนวทางอย่างไรต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเลือกยื่นร่างของพรรคเอง หรือจะพิจารณาสนับสนุนร่างของเพื่อนสมาชิก รวมถึงร่างที่ถูกยื่นโดยภาคประชาชน" นายอรรถกร กล่าว
โฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวทิ้งท้ายเงื่อนไขในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่า หากพรรคไม่ได้ยื่นร่างเอง ก็พร้อมที่จะสนับสนุนร่างของฝ่ายอื่น โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ ต้องไม่เป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องมีความครอบคลุม อำนวยความสะดวก และช่วยเติมเต็มความเป็นประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่ต้องอาศัยเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาและใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ทางพรรคกล้าธรรมจึงเห็นควรที่จะเลือกสนับสนุนแนวทางที่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบอบประชาธิปไตย