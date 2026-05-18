"ศุภมาส" สั่ง สคบ. ขยายผลเหตุรถเมล์สาย 4-3E "ผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียก 4,300 บาท"ลั่นต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ

วันนี้ (18 พ.ค.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สั่งการ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง หมอชิต 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้ง ทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตก และถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาท ก่อนนำส่งโรงพยาบาล.
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า "ดิฉันขอชื่นชม ขสมก. ที่เร่งเข้าเยี่ยม ขอโทษ และยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว แต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน 2 คน ดิฉันสั่งให้ สคบ. ประสาน ขสมก. และกรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้บริโภครายอื่น".
สคบ. ชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ใน 2 ประเด็นหลัก คือ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย โดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงาน ถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบ ผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อ.
นางสาวศุภมาส กล่าวปิดท้ายว่า "ดิฉันขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกราย ทั้งรัฐและเอกชน เมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้ว หน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัย หากเกิดเหตุ ต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอ ห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาด และขอฝากพี่น้องประชาชน หากเจอเหตุลักษณะนี้ อย่ายอมจ่ายภายใต้แรงกดดัน บันทึกหลักฐาน แจ้ง 191 และร้องเรียน สคบ. ได้ทันที".
ผู้บริโภคร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ