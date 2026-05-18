"ยศชนัน"ปรับใหญ่ "ท้องฟ้าจำลอง" เชื่อมมหาวิทยาลัยทั่วไทย เปิดพื้นที่เรียนรู้ฟรีเพื่อคนทุกวัย ไม่ว่าจะยากจนหรือหมดไฟ

"ท้องฟ้าจำลอง" จะไม่ใช่แค่ที่ดูดาวอีกต่อไป! "ยศชนัน" เดินหน้าปรับใหญ่ "ท้องฟ้าจำลอง" เชื่อมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดพื้นที่เรียนรู้ฟรีเพื่อคนทุกวัย ไม่ว่าจะยากจนหรือหมดไฟ ก็มาเริ่มต้นหาแรงบันดาลใจใหม่ที่นี่ได้
เมื่อวันที่ (18 พ.ค.) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมเปิดงาน Kick off “From Museum to Lifelong Learning Ecosystem Center” และการประชุมคณะทำงานพัฒนายกระดับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า การก้าวผ่านกรอบแนวคิดเดิมของ "พิพิธภัณฑ์" ไปสู่การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Ecosystem) ถือเป็นหมุดหมายสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ (Outcome-based) ว่าผู้เรียนที่จบออกมาจะมีศักยภาพและทิศทางอย่างไร ซึ่งการขับเคลื่อนนี้ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ทั้งนี้ ท้องฟ้าจำลองเคยเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยกว่าทั่วประเทศ การศึกษาที่ดีจึงต้องเริ่มต้นจากการทำให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าฝัน และที่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างความหวังให้พวกเขาเห็นว่าความฝันนั้นเป็นจริงได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า ในบริบทของโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องเปลี่ยนนิยามของท้องฟ้าจำลองใหม่ให้ไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับเด็ก แต่ต้องเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับพี่น้องแรงงาน ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่สูญเสียงาน ให้สามารถเข้ามาค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อเริ่มต้นชีวิตหรืออาชีพใหม่ได้ในทุกช่วงวัย และด้วยจำนวนประชากรที่มีเป็นจำนวนมาก พื้นที่เพียงแห่งเดียวจึงอาจไม่เพียงพอ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนจึงอยู่ที่การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เช่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ห้องสมุดโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ของภาคเอกชน โดยจะขยายการเรียนรู้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
“ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการย่อยแก่นความรู้ที่หลากหลายในแต่ละสายอาชีพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรเข้ากับการศึกษาทุกระดับ ทั้งอาชีวศึกษา สพฐ. กทม. และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้น้อง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นความหวังให้กับน้องๆ ทุกคนต่อไปครับ” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าว
สำหรับคณะผู้เข่าร่วมงานดังกล่าว ยังมี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวง ศธ. นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. นายฉัตริน จันทร์หอม เลขานุการ รมว.อว. และนางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมคณะในการคิกออฟสำคัญครั้งนี้