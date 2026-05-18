นายกฯ ซัด "เสรีพิศุทธ์ " ปั้นน้ำเป็นตัวปมเขากระโดง ข้องใจรักใคร่กันดีอยู่ๆมาวีนดื้อๆ สงสัยโกรธไปขัดใจ

"อนุทิน" ซัด "เสรีพิศุทธ์" ปมสอบจริยธรรมเขากระโดง ปั้นน้ำเป็นตัว ไปบุรีรัมย์ให้บอก เผื่อเลี้ยงข้าว ย้ำไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ข้องใจรักใคร่กันดี อยู่ๆมาวีนดื้อๆ สงสัยโกรธ ที่ไปขัดใจบางอย่าง
วันนี้ (18พ.ค.) เวลา 16.50 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยเตรียมยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยคุณสมบัตินายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ผิดจริยธรรมกรณีละเว้นการดำเนินการที่ดินเขากระโดงว่า ปั้นน้ำเป็นตัว ก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมเหมือนกัน สนุกไปเรื่อย
เมื่อถามว่า ปั้นน้ำเป็นตัว หมายถึงคนที่จะไปบุกจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจสอบใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ทําไมต้องบุกบุรีรัมย์ ใครไปก็ได้อยู่แล้ว ถ้าไปเมื่อไหร่ก็บอกด้วยเผื่อว่าง จะพาไปกินข้าว
เมื่อถามว่า นายกฯมั่นใจใช่หรือไม่ ว่าประเด็นเขากระโดงจะไม่มีผลกระทบมาถึงตัว นายกฯกล่าวว่า ตนไปเกี่ยวอะไรกับเขากะโด่ง ไหนลองบอกมาว่าตนไปเกี่ยวอะไร เล่าไปหลายทีแล้วว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่น เพราะรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ขณะนั้น ระบุว่าคนที่จะเป็นสส.แม้กระทั่งในระบบบัญชีรายชื่อ ต้องมีภูมิลําเนา แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ผ่าน และไม่ได้บังคับใช้ และตอนที่มีร่างออกมา ตนก็ไปดําเนินแล้ว เพราะตนเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งก็ไม่นึกว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้สส.เยอะขนาดนี้ ตนก็ต้องไปที่เซฟโซนของตนก่อน และไปอยู่ที่นั่นก็ไม่เคยมีที่ดินของตนเอง ไม่เคยไปดําเนินการใดๆให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินในจังหวัดบุรีรัมย์ ตรงนี้เป็นส่วนของตนหากจะไปฟ้อง ก็ไม่รู้จะฟ้องเรื่องอะไร แต่ตนก็ไปห้ามคนที่จะฟ้องไม่ได้
เมื่อถามว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องเขากระโดง อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว นายกฯกล่าวว่า ขั้นตอนยังอยู่ในศาล ศาลพิพากษาออกมาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตนก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะไปเดือดร้อนทําไม การรถไฟก็ฟ้อง เอกชนก็ฟ้อง ฟ้องกันไปฟ้องกันมา แต่คําพิพากษามีอยู่ได้ฉบับเดียว ใครทําผิดหรือถูกก็ต้องทําตามคําพิพากษาของศาล แต่สิ่งที่เขาพูดกัน เขาพูดกันว่าตนเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งมันไม่ใช่
เมื่อถามว่า ตัวนายกฯจะมีการดําเนินการฟ้องกลับหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า " แกอายุจะ 80 แล้วไม่เอาหรอก" ผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขวัญใช่หรือไม่ นายกฯตอบว่า "อย่างว่า แกเป็นตํารวจเก่าคงชินวิธีอย่างนี้ ข่มคนนั้นคนนี้ไปหมด จริงๆ แล้ว ก็รักใคร่กันดี อยู่ดีๆก็มาวีนตนเอาดื้อๆ ทั้งที่ไม่มีปัญหาอะไรกัน สงสัยโกรธผม ที่ไปขัดใจอะไรบางอย่างมั้ง ผมไม่ยอมทําอะไรตามใจเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ "
เมื่อถามต่อว่า เรื่องอะไรที่ไม่ทําตามใจ นายกฯตอบว่า " ไปถามแกเอาละกัน ถามลูกน้องแกก็ได้ ไปถามเฮียเม้ง(วิรัตน์ วรศวิรินรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย) "
เมื่อถามว่า ดูเหมือนเรื่องเขา กระโดงจะตามหลอกหลอนพรรค ภูมิใจไทยมาโดยตลอด นายอนุทิน ไม่ตอบคำถาม พร้อมกับเดินไปขึ้น รถออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที