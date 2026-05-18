กกต.ชวนติดตามรายงานผลการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ อย่างเป็นทางการ

กกต.ชวนติดตามรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ อย่างเป็นทางการ หลังครบ 100 วัน
วันนี้ (18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและประชามติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แบบ 100% โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ ectreport69 การรายงานผลอย่างเป็นทางการครั้งนี้ครบ 100 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2569 และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างเป็นทางการได้ที่ ectreport69.ect.go.th