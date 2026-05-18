แถลงการณ์ กสม.เสียใจเหตุรถไฟชนรถเมล์ จี้รัฐบาลหาสาเหตุ เยียวยา และวางมาตรการป้องกัน

กสม. ออกแถลงการณ์ แสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทาง ถนนอโศก-ดินแดง พร้อมเรียกร้องรัฐบาล สอบสวนหาสาเหตุ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และวางมาตรการป้องกัน
วันนี้ (18 พ.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต 8 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน จากเหตุรถไฟสินค้าชนรถประจำทางบริเวณทางตัดใกล้สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
สิทธิในชีวิตและความปลอดภัยในร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องอย่างจริงจัง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระบบคมนาคมสาธารณะ สะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานความปลอดภัยยังคงบกพร่องในหลายด้าน
กสม. จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
1. สอบสวนหาสาเหตุและผู้รับผิดชอบ อย่างโปร่งใส
2. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. วางมาตรการป้องกัน ครอบคลุมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุ แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเดินทางอย่างปลอดภัย และนั่นคือ ความรับผิดชอบที่รัฐจะละเลยไม่ได้