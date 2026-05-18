ลุยกู้ 4 แสน ล.ต่อ “อนุทิน” ยันตาม กม. โปรเจกต์ “ไทยช่วยไทย” คงเข้า ครม.พรุ่งนี้ มั่นใจกระตุ้น ศก.- ลดค่าครองชีพ

เดินหน้าไม่สะดุด! “อนุทิน” ยัน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เป็นไปตามกฎหมาย ดันโปรเจกต์ “ไทยช่วยไทย” เข้า ครม. พรุ่งนี้ตามนัด มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดค่าครองชีพได้ทันท่วงที ลั่นความทุกข์ร้อน ปชช.เรื่องเร่งด่วนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ชี้ รัฐบาลกู้ไม่ได้ ก็ไม่มีใครกู้ได้ บอกมีแต่แย่งกันให้กู้
วันนี้ (18 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเรื่องการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า เรื่องนี้ต้องทำคู่ขนานกันไป เพราะรัฐบาลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ว่า พ.ร.ก.ดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สำหรับรัฐบาลแล้ว ความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนจะมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการชี้แจง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้มีกระบวนการอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะมีการชะลอพระราชกำหนดนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ได้ออกพระราชกำหนดนี้มาแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งถือว่าเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ และโครงการไทยช่วยไทยก็จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนด โดยรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
เมื่อถามว่า สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ไตรมาส 1/2569 มีการขยายตัว ตรงนี้เห็นโอกาสอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เห็นถึงรากฐานที่ประเทศไทยจะมีความมั่นคงแข็งแกร่ง ขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ช่วยกัน ในยามที่บ้านเมืองและเศรษฐกิจ สถานการณ์ต่างๆ ของโลกไม่เป็นใจให้เลย เราก็ยังช่วยกัน ร่วมมือค้ำยัน ผลักดัน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งก็หวังว่าหากต้องการความมั่นคงมากขึ้น และแบบยังยืน การที่จะใช้เม็ดเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน เอาไปเสริมก็จะยิ่งทำให้ความมั่นคง การกระจายเม็ดเงินขยายตัวทางเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดต้นทุนค่าของชีพ
“สำหรับพรรคฝ่ายค้าน อาจจะคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเร่งด่วน แต่สำหรับรัฐบาล ความทุกข์ร้อนทุกอย่างของประชาชน คือ เรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญ ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เรามองตรงนี้ ไม่เหมือนกัน ก็ปล่อยรัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อน” นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อถามว่า การกู้เงินของรัฐบาลจะได้รับผลกระทบจากผู้ให้กู้เงินหรือไม่ เพราะเรื่องอยู่ในศาล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีแต่จะแย่งกันให้กู้ ขอโทษที ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกัน ถ้ารัฐบาลกู้ไม่ได้ ก็ไม่มีใครกู้ได้ ซึ่งรัฐบาลอาจจะไปออกในรูปแบบของพันธบัตรก็ได้